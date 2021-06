Culpa de Iglesias: Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, a un paso de sentarse en el banquillo

Quien aspira a ser secretaria general de Podemos y sustituir a Pablo Iglesias al frente de la formación morada no tiene rivales. Pero no precisamente porque no haya dirigentes con ganas de plantar cara al proyecto continuista del partido, sino porque, como siempre, Iglesias y los suyos han calculado muy bien cuándo celebrar la IV Asamblea en Vistalegre para que sea Ione Belarra quien arrase sin posibilidad de que otros le planten cara.

Las quejas ya se dejan notar en Podemos y hay quien asegura que las primarias de la formación morada son ridículas dado que se sabe el ganador antes de que se celebren. El problema es que esta Asamblea que se celebrará el próximo 12 y 13 de junio acabará con seguridad en los tribunales, pues ya hay muchas voces en Podemos que han confirmado que así será, informa Moncloa.com.

Ione básicamente continúa el legado de Iglesias, solo que con el fantasma del feminismo detrás. Es la revuelta de las seguidoras y amigas de universidad de Irene Montero, ministra de Igualdad, que se ha hecho con el poder tras la salida del vicepresidente y que han intentado fagocitar todas las posibles amenazas para mantener el chiringuito de Belarra.

De hecho, este afán por fagocitar todas las posibles corrientes amenazadoras es lo que puede suponer que la celebración de Vistalegre IV acabe en los tribunales dado que el proceso convocado incumple la normativa interna de Podemos; especialmente porque Belarra ha metido 92 nombres en su lista cuando solo se puede hacer con 62.

Que haya tanta gente en la lista no responde a las amistades de Belarra, sino a un proyecto que busca simplemente atrincherarla en la cúpula del partido. Pese a que la candidata de Unidas Podemos a las próximas elecciones generales será la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Ione, Montero y el grupo de amigas que quiere controlar la formación quieren atrincherarse en el poder antes de que dé tiempo a que surja una corriente en Podemos que amenace su chiringuito. Por eso se celebra tan pronto Vistalegre y por eso se ha presentado una candidatura con tantos nombres.

El plan de Belarra no es exclusivamente el dar un toque más feminista a Podemos, aunque sea el principal objetivo. Belarra también se ha preocupado por incluir en su equipo a todos los pesos pesados de Iglesias y a aquellos que pudieran representar una amenaza de cara el futuro, como es el caso de los ecologistas de la formación o a su novio (aquí no hay mucha amenaza latente, pero le ha metido con calzador). Todo con tal de atrincherarse en el poder.

Es este último punto el que irrita a quienes consideran que en Podemos no es bueno la continuidad de Belarra. Montero y las suyas han creado un proyecto con poca contestación interna, pero que no tiene por qué ilusionar a nadie. Podemos no ha dejado de perder electorado desde que entró en el Gobierno, tal y como deslizan las encuestas. Y que el proyecto continuista de Belarra no traiga novedades solo augura que seguirá por el mismo camino, concluye Moncloa.com.