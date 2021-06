Irene Montero se pilla un cabreo de mil demonios por la ovación a Plácido Domingo y Twitter le da la puntilla

Irene Montero tenía un cabreo de mil demonios por la larguísima ovación que el público de Madrid dedicó al tenor Plácido Domingo.

La ociosa ministra de Igualdad, con la agenda de nuevo vacía para este 10 de junio de 2021, acudió a su Twitter a confesar lo mal que le había parecido al recibimiento a Domingo en su regreso a la capital de España.

Y es que el Auditorio Nacional de Madrid dedicaba este 9 de junio de 2021 una sonora ovación al tenor que actuaba en un concierto benéfico para la Cruz Roja.

«¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres? Incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos. Sobre todo me gustaría que se preguntasen qué mensaje les mandan a esas mujeres y a las que son agredidas sexualmente cada día en nuestro país. Porque son los mismos que luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas.», se lamentaba la de Unidas Podemos.

Y para más inri, la ministra encontraba el vacío a sus quejas y los tuiteros le propinaban un escarnio en forma de verdades y datos precisos:

A ver Irene, para empezar, no ha confesado nada.

Puede que esas mujeres que acusaron a Plácido Domingo de abusar sexualmente de ellas se acercaran a él para conseguir “ascender”.

Es como si tú denunciases a P. Iglesias cuando pierdas el Ministerio.

Ya lo hicisteis con Calvente. — Mar Díaz (@MarDGamero) June 10, 2021

Él no ha confesado haber abusado, se disculpó por si alguna mujer se sintió incómoda o no se atrevió a expresarse ante él y les pidió perdón, pero no ha confesado ser un abusador. Entiendo que salieras en Sálvame. Es un programa digno de tu nivel de charo tuitera. — George Kaplan (@Kaplan_GV) June 10, 2021

Un tal Iglesias dedicó unos bonitos mensajes machistas a una periodista, lo reconoció y no le diste tanta importancia. Si hasta llegó a vicepresidente entre aplausos y halagos. — Merce Sánchez (@MarmeSanchez) June 10, 2021

Supongo que se aplaudió a una persona que tiene una carrera espectacular y que es embajador de España en el mundo de la cultura. Quizás también porque ha sido señalado por hechos ocurridos hace décadas, en un juicio público injusto y sin garantías. — Gonzalo López (@GonzaloSyldavia) June 10, 2021

Entiendo que la ovación es al cantante, no a los presuntos actos que haya podido cometer. Pero bueno, como el feminismo hegemónico os habéis puesto de acuerdo hace tiempo en hacer juicios paralelos, verdad? — Un home més (@borboleta_uma) June 10, 2021