Echenique se hace la víctima pero no cuela: “Detecto ciertas ganas de que me vaya de la política»

¿Abandonará Pablo Echenique la política a corto plazo?

Por un momento, eso parecía, pero por desgracia para la gran mayoría de españoles de bien, no caerá esa breva, al menos de momento.

En una entrevista en Aragón Radio, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos confesaba que “no tardaré mucho en volver a mi profesión” ya que “es sano en política no estar mucho tiempo”.

Unas declaraciones que han sido vistas como una declaraciones de intenciones sobre su futuro a corto plazo fuera de la actividad parlamentaria, más si cabe si tenemos en cuenta que en la misma entrevista ha comentado que “mi intención no era llegar a la política para hacer una carrera profesional”.

Jarro de agua fría: Echenique se viene arriba

Desgraciadamente, parece que no cumplirá con lo declarado.

Al ocupar sus palabras cierto espacio en las tertulias políticas de la mañana, el podemita se ha ido a Twitter para venirse muy arriba contra la especialidad marca de la casa, la prensa y los medios. «Me preguntan en una entrevista si me voy a volver a presentar. Contesto que eso no está ni siquiera pensado ni hablado y ya tenemos a la tertulianez diciendo que dejo la política. Detecto ciertas ganas de que me vaya entre los poderes mediáticos propiedad de fondos buitre».

Me preguntan en una entrevista si me voy a volver a presentar. Contesto que eso no está ni siquiera pensado ni hablado y ya tenemos a la tertulianez diciendo que dejo la política. Detecto ciertas ganas de que me vaya entre los poderes mediáticos propiedad de fondos buitre 😂 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 11, 2021

Twitter le baja los humos: «Lo que tiene pinta es que es la gente la que quiere que os piréis bastante lejos»

Sin embargo, los tuiteros que le contestaron a su mensaje le bajaron los humor rápidamente y le animaron a marcharse de la política cuanto antes, y si pudiera ser hoy, mejor que mañana:

Vistos vuestros resultados electoral recientes, Echenique, lo que tiene pinta es que es la gente la que quiere que os piréis bastante lejos. — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) June 11, 2021

Abandonado el barco con la cartera llena y la vida resuelta. SI SE PUEDE!!! — Juanan (@jadpablo) June 11, 2021

Bueno, a ver, yo ni soy fondo buitre ni poder mediático y tengo las mismas ganas. — IZU 🇪🇸 🐗 (@Soy_IZU) June 11, 2021

No solo los fondos buitres, también la gente común queremos que te vayas. — 25% (@3porciento_3) June 11, 2021