El enfermo de cáncer pateado por Errejón sí consiguió hacerse un selfie con Monedero.

La cosa tiene su ‘gracia’, porque como recordarán todos los lectores de Periodista Digital, el cofundador de Unidas Podemos fue uno de los que negó la información de la agresión cuando OKDiario la desveló en exclusiva.

“Lo de la agresión que publica el mierda de Inda no se lo cree nadie”, afirmó este desde sus redes sociales.

Monedero sí se hizo una foto con el denunciante

Lo que no podía sospechar Monedero es que de alguna manera, ha contribuido a dar veracidad a la versión del denunciante.

“Ya le pedí una foto a Monedero y no me puso tantos problemas”, le habría dicho el hombre que se acercó a Errejón aquella noche del 2 de mayo de 2021 en Lavapiés. Como el de ‘Más País’ no estaba por la labor de satisfacerle, insistió: “Anda, déjame hacerme una fotografía contigo, aunque soy de los que te ponen a parir en Internet”.

La foto con Monedero existe y OKDiario la publica en exclusiva. Otro detalle más de la veracidad del denunciante, cuyo testimonio, que coincide con el de al menos dos testigos, uno de ellos ajeno a la víctima, ha puesto contra las cuerdas la carrera política de Errejón.

Juan Carlos Monedero ha acribillado siempre que ha podido a su ex compañero Iñigo Errejón.

Contrariado por su repercusión mediática desde el éxito electoral de su formación el pasado 4-M, el cofundador de Unidas Podemos ha sido siempre muy crítico con el portavoz de ‘Más País’, al que acusa de dividir a la izquierda.

Sin embargo, ante las informaciones de una posible agresión de su enemigo a un vecino de Lavapiés, desveladas en exclusiva por OKDiario y recogidas por Periodista Digital, ante el silencio de los grandes medios, Monedero ha preferido envainársela y hacer frente común con Errejón. «Lo hizo eso sí recogiendo alguno de sus pecados antes de mostrarle su ¿sincero? apoyo: Me enfada que Errejón quiere apropiarse de la iniciativa en salud mental de @PODEMOS, que por su ambición se perdiera el Ayuntamiento de Madrid, que se deje usar para dividir, pero lo de la agresión que publica el mierda de @eduardoinda no se la cree nadie con 2 dedos de frente.»

Me enfada que Errejón quiere apropiarse de la iniciativa en salud mental de @PODEMOS, que por su ambición se perdiera el Ayuntamiento de Madrid, que se deje usar para dividir, pero lo de la agresión que publica el mierda de @eduardoinda no se la cree nadie con 2 dedos de frente.

— Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) June 7, 2021