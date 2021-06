Las madres asesinan a sus hijos más que los padres

La violencia no tiene género, es toda condenable. El fanatismo feminazi no debe ser permitido

La reina Letizia se refirió la pasada semana a las niñas de Tenerife coincidiendo con el hallazgo del cadáver de la mayor de ellas; también a la menor de 17 años asesinada en Sevilla por su pareja. Nada dijo del asesinato por Cristina Rivas de su hija de cuatro años, Yaiza, en venganza porque el padre no quiso volver con ella. Cristina Rivas asesina a su hija. Los burócratas reales son políticamente correctos. Como los partidos políticos, callando 92 muertes de menores a manos de sus madres y 20 asesinados por ambos cónyuges desde 2013 hasta la fecha, aceptando como si fueran los únicos los 39 menores asesinados a mano de sus padres por la manipulación que impone la ideología de género.

El presidente del Gobierno tampoco defraudó a sus seguidores. Aprovechando la localización del cadáver de la niña de Tenerife utilizó el crimen para impulsar su doctrina de género como herramienta política, acusando al machismo de los crímenes vicarios (de menores) ignorando que el 70% son cometidos por las madres.

La ministra de Igualdad aprovechó, con la inmoralidad que le caracteriza, para denunciar el machismo y pedir la liberación de Juana Rivas (ya está libre); si un hombre secuestra a sus hijos es un criminal y si lo hace una mujer es una heroína. La manipulación informativa con la ideología de género debería ser incompatible con medios de comunicación libres en democracia. Nadie ha visto una foto de Yaiza, o de su madre que la asfixió con una bolsa, ni sabe cómo se llama su padre, ni ningún político le dio el pésame o guardó un minuto de silencio. Telón de acero informativo, dictadura de manipulación mafiosa.

El INE expone datos de menores asesinados desde 2013 en su archivo VIOGEN con 39 casos, todos asesinados por su padre; otros 92 asesinados en el mismo periodo por sus madres no los incluye porque no le es de aplicación la ley Viogen y figuran como autores desconocidos. O tenemos un asesino en serie de niños en España o es una manipulación imposible en democracia en un Estado de derecho. Solo en un país de chichinabo sería posible una cosa así y que la casta política y los ¿periodistas? no se enteren. Esta marabunta del hembrismo que ha usurpado el feminismo es muy poderosa; alentada por el PSOE y UPodemos desde el Gobierno, apoyada por Bildu, ERC, PNV, Compromis, Mas Madrid, BNG y medios de comunicación cuenta con el silencio cómplice por cobardía de PP y Cs.

Ocultar crímenes de menores cometidos por las madres y aprobar por unanimidad, excepto VOX, que un huérfano de padre asesinado por la madre sea castigado (con ayuda inferior) que un huérfano de madre asesinado por el padre, señala el nivel de indignidad de la Casta política española. Ignominia moral, miseria política y cobardía personal. Venden a la ciudadanía y sus derechos. Son felones contra el pueblo. Es un comportamiento canalla, corrupto y cobarde.

La ideología de género y su falso discurso feminista es una estrategia política. Si pretendieran combatir los malos tratos desaparecerían subvenciones millonarias a chiringuitos (en Andalucía, 2.200 en 800 pueblos -agentes electorales a sueldo-), destinándose a incrementar plantillas policiales en esta especialidad con un protocolo de actuación que supliera la propaganda mediática que sirve a intereses políticos, no a las mujeres maltratadas. Si se investigaran todas las denuncias, declaración de la víctima, del acusado, entorno familiar…, no ocurriría que de 165.000 denuncias solo haya 35.000 condenas; ¿las 130.000 que quedan impunes son maltratadores, denuncias falsas, un error del sistema? ¿Le preocupa a los partidos “feministas”?