Casado, a Sánchez: «Para contestar a mi pregunta tiene cinco veces más tiempo que el que usó para perseguir a Biden»

Sesión de control al Gobierno marcada por los indultos a los líderes golpistas catalanes. Casado y Abascal, líderes del PP y VOX respectivamente, preguntan a Pedro Sánchez por la medida de gracia que el Ejecutivo espera aprobar en las próximas semanas a los políticos presos del ‘procés’.

El jefe de la oposición, Pablo Casado, ha recordado en su intervención que Sánchez «no tiene palabra»: «Miente siempre, y en España ya le hemos calado, pero en el exterior también».

«Se ha vendido a quienes decía que no le dejaban dormir», continuó. «Para alargar un poco más su estancia en Moncloa, pese a que sus socios dicen que lo volverán a hacer».

Para usted dar un golpe de Estado es concordia. No se puede caer más bajo. ¿Por qué ataca la unidad y la igualdad de los españoles? Para contestar a mi pregunta tiene cinco veces más tiempo que el que usó para perseguir a Biden

La réplica de Sánchez

Sánchez replicó así: «Si no nos conociéramos, me sorprendería que no celebrara que Madrid va a acoger la próxima cumbre de la OTAN. Pero como nos conocemos ya sé que las buenas noticias para España usted las lamenta. Dicen que son muy constitucionales, pero señoría, bloquean la renovación del CGPJ. Dicen que defienden la igualdad y la Monarquía, que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey.»

El presidente del Gobierno afeó a su interlocutor su actitud y su posición: «Utilizan los resortes del Estado para tapar la corrupción y se salen del Pacto Antitransfuguismo».

Casado contraatacó recordando su particular paseíto de veintipocos segundos con el presidente norteamericano, Joe Biden: «Su penoso monologo detrás de Biden causó vergüenza ajena. ¿Le dio tiempo a contarle sus hazañas diplomáticas en el Magreb o el rescate de empresas chavistas con fondos europeos? En medio minuto quedó desnudo a la vista de todo el mundo. Aún le queda el doble de tiempo para contestar a mi pregunta. Aproveche su tiempo, no le queda demasiado».

Cuca Gamarra, a Calvo: «¿Por qué se somete el Gobierno al independentismo?»

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, incidió en este tema con la vicepresidenta Carmen Calvo.

«Señora vicepresidenta, hablemos claro: el Gobierno no solo está negociando la concesión de indultos a los políticos independentistas condenados por malversación y sedición, el Gobierno, lo que está negociando, es alargar todo lo que pueda una legislatura gracias a los políticos independentistas condenados por malversación y sedición»

Gamarra añadió que: «Para ustedes, el fin justifica los medios. Para los independentistas, el Gobierno se ha convertido en el tonto útil para destruir la legalidad vigente en Cataluña y en el resto de España».