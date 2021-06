El concello de Salceda de Caselas incumple la legalidad vigente.

Los vecinos de Salceda de Caselas en Pontevedra, pueden dormir tranquilos, se acaba de hacer el relevo como si en una carrera de ciclismo de la vuelta a España se hiciera; en este caso a la legalidad vigente, algo que es muy de costumbre con estas figuras que viven de la política y viven bien, como dicen algunos: aparecen los nuevos ricos sin haber pegado palo al agua. Algunos mal hablados dicen que debido a esta nueva clase de adinerados sin hacer nada, dentro de poco seremos nosotros los que cruzaremos el estrello corriendo. Esperemos que esto no suceda y la sociedad cambie estas situaciones.

Al caso y a la vuelta, ambas son responsables, resulta que a un vecino y empleador le cierran el negocio, curiosamente el único del sector cerrado, lo que es muy sospechoso, el afectado demanda y denuncia ante el Valedor do Pobo, y éste requiere documental y resulta que el Concello no contesta ni tiene el registro de intereses. La Valedora do Pobo abrió expediente con el número N.9.Q/6396/21 fecha 9 junio 2021 y ha requerido nuevamente al gobierno de las mujeres para que conteste y cumpla la ley y respete al contribuyente que paga sus elevadas retribuciones.

Lo real y escandaloso es que el Concello no cumple la ley y además se empecina en no cumplirla y sobre todo, ignora no contestando a los requerimientos del contribuyente empleador que de manera habitual viene presentando escritos para que le aclaren sus peticiones.

Como la conducta de Verónica Toural, –PSOE– hoy brillante alcaldesa como la de Loli Castiñeiras –Movemento por Salceda– es empecinada en mantenerla y no enmendarla, el interesado tuvo que presentar una demanda judicial, lo más grave de todo es, que las responsables del ninguneo de los derechos de los ciudadanos, no asumirán responsabilidad alguna, les da lo mismo que lo mismo les da, así nos luce el pelo en este desastre de país y de ayuntamiento.