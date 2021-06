Juanma Moreno exigirá a Sánchez una mesa bilateral con Andalucía

No se puede engañar a todos todo el tiempo. Por mucho que se empeñe el imperio mediático que sostiene a este Gobierno, la realidad que se avecina es que, además de la indignidad de la concesión de indultos a los sediciosos que se empeñaron en destruir la convivencia en Cataluña, se verán beneficiados con una mesa bilateral que terminará concediendo un plus de dinero público con total seguridad, como recompensa a tanto mal que han generado en España.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado este martes que, en caso de haber una mesa bilateral con Cataluña, también la solicitará para Andalucía, comunidad más poblada de España, para abordar asuntos de interés general y «no asuntos de deslealtad con el marco constitucional» como en el caso de la primera.

Moreno ha asegurado que uno de los temas que abordará el jueves en la reunión que mantendrá en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el reparto de los fondos, ya que ha señalado que todavía no se conoce la letra pequeña de estos por lo que ha incidido que es importante conocer cuál va a ser la proporción del reparto, el tipo de proyectos, los mecanismos y, en definitiva, qué gobernanza va a haber en el ámbito autonómico, estatal y con los ayuntamientos .

En este sentido, ha manifestado que es una realidad que si Andalucía no sale bien de esta crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de la Covid-19, España tampoco lo hará porque la comunidad andaluza es una parte esencial del país. «El Gobierno de la Nación debe pensar necesariamente en Andalucía para salir de esta crisis porque todo lo que sea orillar a Andalucía, no pensar en ella y no tener en cuenta sus intereses será llevar al país a un crecimiento más lento y más lastrado».

De esta forma, le ha pedido al Gobierno central que tenga en cuenta para este reparto los criterios que la Comisión Europea ha trasladado a los países miembros, a la vez que ha reiterado que éste debe comprender que es esencial tener en cuenta a Andalucía para que España avance porque, «caminando juntos, avanzaremos más».