Ayuso: «Iván Redondo lanzó con sus tertulianos la campaña para decir que yo estaba ida»

Siempre he tenido por costumbre no escuchar mucho las críticas negativas, sobre todo las maliciosas, así he aguantado, porque, insisto, tenía claro que aquí la protagonista no era yo», declara Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en OKDiario.

La flamante presidenta de la Comunidad de Madrid cree que la campaña en la que algunos voceros la acusaban de estar ‘ida’, haciendo un juego de palabras con las siglas de su nombre y apellidos, partió del Gabinete de presidencia de La Moncloa:

La parte de ida ha habido periodistas que me han dicho que de Moncloa, que estaba perfectamente orquestada para intentar agobiarme, acosarme y reducirme en lo personal. Habían dicho que desde el jefe de Gabinete del presidente, el señor Redondo estaba organizando eso. Eso me han dicho. Y luego, ya bajaba en cascada, se lo llevaban a según qué contertulios y por supuesto, al Partido Socialista, pues hasta en el último municipio en Madrid hubo un runrún muy orquestado para intentar acomplejarme.

«Lo tenían perfectamente organizado para que esos ataques fueran directamente en lo personal contra mí. Pensaron que siendo mujer sería como las suyas y que me iba a acobardar. Y, afortunadamente, he aprendido a hacer esa lista de prioridades y saber situarlas», resume la dirigente ‘popular’.

Ayuso registra una ley para acabar con la tiranía progre en Telemadrid y desata el nerviosismo de la izquierda

La izquierda y extrema izquierda teme perder su control sobre Telemadrid.

El Grupo Parlamentario ‘popular’ registró una proposición de ley para buscar cambiar Telemadrid, después de que la líder de VOX, Rocío Monasterio, exigiera su cierre durante el Pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso.

La proposición propone que el Pleno de la Asamblea, previa calificación de la Mesa, debata y vote cambiar la ley 8/2015 de 28 de diciembre de Radio Televisión Madrid.

El PP sugieren que los miembros del Consejo de Administración sean elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los grupos parlamentarios.

Además, piden que el mandato del Director General sea por cuatro años (hasta ahora era de seis) no renovables, contados desde su nombramiento.

“Tres meses antes de que finalice el Mandato del Director General, el consejo de Administración iniciará el procedimiento previsto en el Reglamento de la Asamblea para la elección de un sustituto, quien tomará posesión al día siguiente de la finalización del mandato del cesante”, agrega la proposición de ley que firma el portavoz del Grupo del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano.

El documento contempla, asimismo, que, si llegada la fecha de finalización del mandato del Director General la Asamblea no hubiese podido “completar efectivamente el procedimiento descrito en el Reglamento”, el Gobierno nombrará un Administrador Provisional, con las mismas funciones y competencias del Director General, y que será sometido a ratificación por parte de la Asamblea.

Esta ratificación, prosigue la propuesta de Isabel Díaz Ayuso, requerirá la obtención de la mayoría de dos tercios de la Cámara Regional en primera votación y la mayoría absoluta en la segunda votación.

En este sentido, la presidenta madrileña lo confirmaba en la citada entrevista con Eduardo Inda: «creo que ahora se abre un proceso de cambio que me parece que es acorde a los tiempos y que ocurren en todas las administraciones».