El basurero de la historia: indultos, “caso Kitchen”

El Gobierno de España bajo la dirección de su presidente Pedro Sánchez, ha indultado a líderes independentistas condenados por delitos contra la legalidad del Estado. Lo ha hecho en un gobierno de coalición con UPodemos, aunque en la campaña electoral comprometió su palabra con los electores afirmando que no habría indultos y no pactaría con el comunismo podemita. Me enseñó mi padre, un albañil honrado, que quien falta a su palabra no es persona de fiar.

La nuestra es una democracia reciente, pero con historia. Murió Franco, huimos del Sáhara Occidental sin honor, aprobamos una Constitución monárquica contentando al viejo régimen y una estructura autonómica para nacionalistas, independentistas y profesionales de la política dispuestos a vivir siempre de ella. Llegó el 23F, el terrorismo con especial persistencia de ETA, el GAL, el robo de fondos reservados y nos sumergimos en la corrupción con el aceite de colza, hepatitis C, los EREs, Gürtel, Púnica, Lezo, Dina, Yak-42, Corinna, Pujol, Cataluña, indultos o el vigente caso Kitchen, un Watergate a la española que allí costó el cargo a un presidente y aquí será un caso más de condenas a policías.

Que sean condenados policías por cumplir órdenes políticas no importa ni al PP ni al PSOE. El teléfono del ex-ministro de Interior lleva meses en el juzgado sin abrirse por contener secretos protegidos. Si no se abre y existieran pruebas de la implicación de Fdez. Díaz, Rajoy o Soraya nunca se encontrarían por “razones de Estado”, pero los policías sí podrán ser condenados. ¿Otra vez la “X” del GAL? La premier británica Margaret Thatcher, ante la muerte de terroristas desarmados en Gibraltar y acusaciones a policías, respondió: “yo disparé”. Asumió la responsabilidad de los actos ordenados desde su Gobierno. Políticos dignos para grandes naciones, lo que España no es por su casta política.

El PSOE actúa con la misma irresponsabilidad. Pactar un Gobierno de España con comunistas que defienden dictaduras, con independentistas que pretenden romper la nación y la Constitución, con partidos que no han condenado ni uno solo de los más de 800 asesinatos por ETA de militares, policías, civiles, mujeres y niños colocan al Gobierno actual inmerso en prácticas inmorales. Ocultar las cintas de Barajas durante el periplo de la vicepresidenta venezolana lo califica.

Un Gobierno que condena al país a la irrelevancia exterior, con cientos de miles de ciudadanos en colas de hambre, 13 millones en la pobreza y nueve indultos a independentistas que dicen que lo volverán a hacer. Con distintas máscaras, los independentistas llevan 300 años trabajando para que España desaparezca como nación, les entregue Cataluña y pague como lacayos por los siglos de ocupación. Siglos de ataques de odio contra la lengua, las instituciones y la bandera española pretendiendo un trato privilegiado que exigen porque creen ser una raza superior.

Los indultos fortalecen a los independentistas y debilitan a España. Los partidos políticos son patriotas de sus intereses, no de la nación. El PP y el PSOE buscan el poder antes que el bienestar de la ciudadanía. Defienden sus intereses de clase privilegiada. Los indultos son un grave error político, legal pero éticamente ilegítimo, por cuanto la ciudadanía votó a un partido que comprometió que nunca los concedería ni pactaría con el comunismo bolchevique (que no es el eurocomunismo). Los indultos son un error político de enorme magnitud; la historia enseña que, ante cada síntoma de debilidad de la nación y sus políticos, el independentismo ha conquistado ventajas y privilegios robados a toda la ciudadanía en Cataluña y en el resto de España. La historia se repetirá.