Monasterio (VOX) muestra a la ‘izquierda del botellín’ lo que es trabajar: «Esto sí son obreros descansando»

Rocío Monasterio salió triunfante de su ‘percance’ en Lavapiés, donde tres falsos obreros la increparon cómodamente sentados desde la terraza de un bar y botellín en mano. La de VOX se encaró con ellos y mostró en un vídeo, colgado en las redes sociales, que aunque los allí presentes presumían de antifascismo y de obrerismo, era solo de boquilla.

Tras esto, la portavoz del partido de Santiago Abascal en Madrid se ha ido a Twitter para continuar atizando a la izquierda pija que luego no da un palo al agua.

La de VOX aparece en las fotos, con el casco de obrero en la cabeza, junto a otros trabajadores compartiendo un receso.

Y añadía, en referencia a sus «trolls»: «Para los que me preguntáis, llevo 23 años cotizando a la seguridad social. Ahora vais y preguntáis lo mismo a los que me insultaban en la terracita de #Lavapiés…a ver que os cuentan.»

Es lo que tiene cuando se ejerce el ‘antifascismo’ y se presume de condición obrera…cómodamente sentado en la terraza de un bar, viendo la vida pasar.

Rocío Monasterio visitaba en la tarde de este martes 22 de junio de 2021 el madrileño barrio de Lavapiés.

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid se encontraba paseando por sus calles cuando un grupo de tres personas empezaron a gritarla que se marchara: «¡Fascista! Vergüenza te tenía que dar».

Me han dicho que me fuera de Lavapiés porque es un barrio obrero y no me he podido resistir😅 pic.twitter.com/x4b2hgAOiG

— Rocio Monasterio (@monasterioR) June 22, 2021