Palos a Leticia Dolera por su grosero error en Geografía cuando intentaba desacreditar a VOX

No dan para más.

Este tipo de activistas, que para ganarse el aplauso de las redes, tejen un discurso pesadísimo y sesgado que sin embargo destapan sus enormes carencias culturales.

Es lo que le acaba de suceder a Leticia Dolera, conocida por su activismo ‘feminazi’ que sin embargo no le ha impedido despedir a una actriz mientras estaba embarazada.

Dolera se hizo eco del preocupante caso del macrobrote del coronavirus originado en Mallorca y cargó contra un votante de VOX, al tiempo que cometió un error geográfico relacionando Canarias y el mar Mediterráneo.

«¿Qué prefieres? A) Estar encerrada en un hotel en Baleares xq estuviste en contacto con un positivo en vacaciones. B) Cruzar el Mediterráneo en patera, aterrorizada, sola, siendo menor de edad y que te encierren en un hotel en Canarias. Hay uno de vox que dice que la B. ¿Y tú?», escribió en su cuenta la susodicha.

Los palos no se hicieron esperar:

Si Leticia Dolera es feminista y no sabe que a las mujeres embarazadas no se les despide, por qué iba a saber que las Canarias no están en el Mediterráneo?🤨

— Nekane 🖤 (@NekaneHarta) June 29, 2021