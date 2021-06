Casado acusa a Sánchez en el Congreso: «Está impulsando un cambio de régimen»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso para informar sobre el Consejo Europeo Extraordinario celebrado el 24 y 25 de mayo y el Consejo Europeo Ordinario de los días 24 y 25 de junio de 2021 y sobre la situación política y económica.

El dirigente socialista ha asegurado ante la Cámara que “no habrá referéndum de autodeterminación. El PSOE nunca jamás lo aceptará”.

O sea, que habrá pic.twitter.com/0z1L74DZK7 — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 30, 2021

En su discurso, que ha durado una hora, Sánchez ha desafiado a Pablo Casado, jefe de la oposición, a que presente una moción de censura: “Atendiendo a su oposición destructiva, la única actitud lógica y cabal que le queda es una moción de censura. Poner a prueba sus argumentos y apoyos”.

Casado: «O es un mentiroso o nos toma por tontos, o las dos cosas. Por ambas dimitiría un político decente»

En su respuesta, el líder del Partido Popular dijo que:

«Señor Sánchez, me duele España, como a millones de ciudadanos indignados por su deriva destructiva para seguir en el poder, a costa de la igualdad de todos los españoles. Pido que explique por qué prometió no dar nunca indultos políticos, por qué solemnizó en el debate electoral que no pactaría con independentistas. O es un mentiroso o nos toma por tontos, o las dos cosas. Por ambas dimitiría un político decente. Pretende que le creamos con que no habrá un referéndum»

«La radicalidad que sufrimos la han creado ustedes: ha otorgado un indulto pero ha razonado una amnistía. Está impulsando un cambio de régimen con una mutación constitucional y desarmando el Estado. Por eso quiere recuperar el Estatut ilegal para amputar la efectividad del TC y borrar todo rastro de delito, provocando el desprestigio internacional de España. Prefiere cambiar el sistema para seguir gobernando, antes que ser oposición. De su mano, el golpismo ha dejado de ser delito para convertirse en un buen negocio»

En su réplica, el ‘popular’ acusó al socialista de «creerse más importante que España«. «Ha preferido vivir de rodillas al independentismo antes de defender de pie la Constitución».

Por su culpa volverán a declarar la independencia

Casado finalizó su discurso así: «Dimita, disuelva el parlamento y convoque elecciones. Solo así podrá quizá indultarle la Historia».

Abascal: «Ha prometido que no habrá referéndum: parece una amenaza de que habrá referéndum»

El líder de VOX, Santiago Abascal, se teme lo peor: «Usted prometió que no habría indultos, hoy nos dice que no habrá referéndum, parece una clarísima amenaza porque usted y la verdad son incompatibles hace tiempo. Su palabra no vale nada y mira que lo lamentamos porque usted es el presidente del Gobierno».

Usted pasará a la Historia como alguien que traicionó a los españoles, a la Constitución y al Rey. Lo único que le importa es dormir una noche más en la Moncloa. Qué bien miente usted. Por mucho que lo endulcen sus aduladores subvencionados, los indultos son una puñalada por la espalda a los miles de catalanes que padecieron el golpe separatista, a los votantes socialistas que cumplen la ley aunque no les guste, a ese puñado de jueces valientes que mantuvieron el orden constitucional y en último lugar, también al Rey

El de VOX ha animado a Pablo Casado a presentar una moción de censura a Sánchez: