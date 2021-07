Maroto frena a Tardá, otro habitual de TVE: «Llamar fascistas a los votantes de VOX es su alusión»

Javier Maroto se ha visto las caras con el nacionalista Joan Tardá en el programa ‘La hora de la 1’ de TVE.

En primer lugar, el de ERC ha intentado introducir la trampa de que acercar presos es cumplir con la ley penitenciaria española. El del PP le ha aclarado algunos términos: «Para que se cumplan los acercamientos debe haber arrepentimiento y esclarecimiento de los crímenes cometidos. ¿Quiere que le saque la lista de los presos acercados por el Gobierno a las cárceles vascas? No solo no se arrepienten sino que no ayudan a la Justicia. Ese es un pago político a Bildu y a Otegi».

Pero sin duda, el momento de mayor tensión estaba por llegar cuando el ‘indepe’ volvió a dar la brasa con VOX, formación a la que sitúa fuera del sistema y no duda en tachar de posfascista y ultraderecha.

El senador del PP le mandaba a pastar: «Lo que a Merkel y Macron les parece una anomalía es tener en el Gobierno de España a la izquierda radical, como los comunistas de Podemos»