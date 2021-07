Óscar Puente, el socialista reincidente: «Estáis ofendiditos con que se llame mierda a un mierda»

El socialista Óscar Puente, lejos de rectificar o matizar sus palabras sobre Toni Cantó, ha insistido en sus insultos en la mañana de este 2 de julio de 2021:

Veo a muchos de los que jalean a Casado cuando llama felón al Presidente del Gobierno, muy ofendiditos con que se llame mierda a un mierda. La ley del embudo de la derecha patria. En lo que a mi respecta pierden el tiempo.

Ha asegurado el alcalde de Valladolid ante las críticas, después de llamar previamente «mierda y memo» al nuevo fichaje de Díaz Ayuso y criticar que va a cobrar «por rascarse los huevos«.

Buenos días. Veo a muchos de los que jalean a Casado cuando llama felón al Presidente del Gobierno, muy ofendiditos con que se llame mierda a un mierda. La ley del embudo de la derecha patria. En lo que a mi respecta pierden el tiempo. — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 2, 2021

Óscar Puente (PSOE) insulta a Toni Cantó: «Es un mierda y un memo; va a cobrar por rascarse los huevos»

El sectario alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, desbarraba en la red social Twitter al opinar sobre el fichaje de Toni Cantó.

«Es un mierda y un memo», ha tuiteado el del PSOE, íntimo de Pedro Sánchez, «va a cobrar 75.000 euros por rascarse los huevos a dos manos», añadió, en referencia a su incorporación a un nuevo puesto creado por Isabel Díaz Ayuso como director de la Oficina del Español.

Como queda comprobado con afirmaciones tan censurables, la izquierda sigue sin digerir la derrota electoral del 4 de mayo, que confirmó la reelección de la ‘popular’ al frente de la CAM.

Puente ha explicado que estas declaraciones no son «ningún calentón», por lo que no se «corta» y reitera el descalificativo. «Efectivamente, es un mierda, no me corto ni medio pelo a la hora de decirlo. Y es un mierda que va a vivir a costa de los españoles», decía.

Los insultos de la izquierda a Toni Cantó se le vuelven en contra: el PP llevaba en su programa la Oficina del Español

¡Qué levante la mano el primero que confiese haberse leído de cabo a rabo un programa electoral!

Salvo que se tenga que hacer por obligación o porque uno es un friki de la política, lo cierto es que el común de los mortales no suele escrutar hasta el fondo las promesas con las que los partidos concurren a los comicios.

Sin embargo, antes de lanzarse a arrojar piedras y lapidar al rival, convendría que personajes como el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, hubiese dedicado un rato a consultar el programa electoral del Partido Popular con el que fue a la cita del 4 de mayo de 2021 y que, en esencia, era un calco del elaborado para 2019.

Pero claro, el regidor pucelano vio más acertado tirar del insulto y del vocabulario chabacano para intentar dejar hundido en la miseria a Toni Cantó.

Así que, en un ejercicio de pedagogía, bien haría el señor Puente en buscar el programa de Isabel Díaz Ayuso para Madrid y centrarse especialmente en el punto 108: