Los ‘trolls’ de la extrema izquierda culpan al padre de Samuel: “Lo que tendría que aguantar el chaval en casa”

El padre de Samuel está “en la lista” con la que amenaza el colectivo LGTBI.

Así como han realizado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder de VOX, Santiago Abascal, los ‘trolls’ de la extrema izquierda violenta no han dudado en atacar al padre de la víctima asesinada cobardemente en La Coruña.

¿El motivo?, su petición de no politizar la muerte de su hijo y exigir que no hubieran banderas de ninguna causa.

Sin embargo, desde la extrema izquierda han ignorado tanto su petición como su duelo y le han sumado en sus ataques ‘progres’.

“A Samuel le ha asesinado/el patriarcado”. El discurso de la derecha y de la extrema derecha contra el mundo LGTBI es el de machirulos que ven peligrar sus privilegios. Cobardes en manada. En todas las plazas de España hemos recordado que a Samuel le han asesinado por maricón. pic.twitter.com/pTHXZvHQTD — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 5, 2021

Durante una entrevista en ‘Espejo Público’ Maxsoud Luiz pidió a quien se manifestara por la muerte de su hijo que lo hiciera “sin banderas” y que los políticos tampoco lo utilizaran.

Unas palabras que han provocado la furia de radicales LGTBI y de la izquierda, que no han dudado tanto en insultarle a través de las redes sociales, así como en señalarle como un ‘cómplice’ del trágico suceso.

Entre los comentarios de en Twitter se pueden ver insultos como: “El padre se puede meter sus opiniones por donde le quepan”, “menudo gilipollas”, “el padre me la suda bastante”, “lo que tendría que aguantar en casa el chaval también” o “el padre de Samuel me puede comer el culo entero”.

Una avalancha de sinsentidos desde el colectivo LGTBI y de la extrema izquierda que ha obligado a otros usuarios a salir en defensa del progenitor de la víctima, quien ya tiene suficiente dolor con el asesinato de su hijo como para además tener que soportar los ataques de quienes no toleran que no se use a Samuel para atacar a los ‘rivales’ de la extrema izquierda.

La gente que ataca al padre de Samuel por pedir que no haya banderas ni políticos sacando tajada de la muerte de su hijo es, exactamente, el retrato más preciso del grado de politización destructiva en el que vivimos. Qué vergüenza, joder. — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) July 5, 2021

Si insultan al padre de Samuel por no decir lo que ellos quieren, imagina lo que serían capaces de hacerte a ti. — Pastrana (@JosPastr) July 5, 2021

Dice el padre de Samuel que no quiere banderitas ni comparsas ideológicas en el funeral de su hijo.

Y le están insultando por eso. Ser de izquierdas es una enfermedad mental peligrosa. — Punta Leyenda 🇪🇦 ✋ (@PuntaLeyend) July 5, 2021

Los violentos de ayer insultando al padre de Samuel porque pide no politizar a su hijo. La izquierda es el mal. — Marcial Cuquerella (@cuquemar) July 6, 2021

Podemos no condena las amenazas

La manifestación en Madrid perdió un tanto el sentido cuando entre los cánticos aparecía con frecuencia el de «Ayuso, fascista, estás en nuestra lista».

De nuevo, una dirigente de Madrid señalada y vinculada de forma penosa a un crimen a cientos de kilómetros y con el que no tienen nada que ver, como hicieron también algunos políticos del estercolero con el alcalde Almeida.

Podemos y Más Madrid han rechazado condenar la amenaza que un nutrido grupo de personas profirió a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los gritos contra Ayuso se escucharon en la calle Alberto Aguilera de Madrid pero tanto la portavoz de Podemos en la Cámara Regional, Carolina Alonso, como la de Más Madrid, Mónica García, han rechazado de lleno condenar estas amenazas explícitas a la presidenta madrileña tras la Junta de Portavoces celebrada en la Cámara de Vallecas.