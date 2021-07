Alfonso Rojo ya contó hace tres meses que Pablo Iglesias vivía en la calle Serrano

Lo contábamos este 8 de julio de 2021 en Periodista Digital. La noticia de alcance del día, a caballo entre la política y el corazón, daba de lleno en el seno de Podemos.

Pablo Iglesias e Irene Montero ‘se divorcian’ después de cinco años de relación, con tres hijos en común y un chalet que ya han vendido, muy raudos en el quitarse el inmueble que compraron, hace solo tres años, en común. Y además, le han sacado un piquito al casoplón, 55.000 euros más de lo que les costó en 2018, vendido por unos 660.000 euros.

Unas informaciones que destapaba el periodista Juan Luis Galiacho desde El Cierre Digital, y que corroboran lo que venía sonando desde hace meses. Una relación venida a menos, desgastada por la política, por los hijos y por los rumores de terceras personas que venían funcionando en los últimos tiempos.

De hecho, el periodista Alfonso Rojo lo contaba así allá por el mes de marzo de 2021 en el programa Estado de Alarma, sustentado por lo publicado en Periodista Digital: Rumores malvados: Iglesias estaría viviendo en un piso en la calle Serrano con Lilith Verstrynge.

El vídeo no tiene desperdicio:

Ya sabes que hubo muchos rumores sobre Lilith Verstrynge, pero son simples rumores, no tenemos ninguna prueba. Ahora, he recibido una llamada de Bruselas espectacular, ¡me decían que fuentes de la Guardia Civil me decían que mandara un reportero a la calle Serrano!