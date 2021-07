La ‘guerra del chuletón’ acelera una crisis de Gobierno que hará saltar por los aires la coalición PSOE-Podemos

El último enfrentamiento público entre Pedro Sánchez y Alberto Garzón, dejando a los pies de los caballos al dirigente de Izquierda Unida por su cruzada anticarne, anticipa una ‘crisis de Gobierno’ que parece inevitable y que tendrá lugar las próximas fechas; podría darse a finales de julio o podría dejarlo el Presidente para la vuelta de las vacaciones.

En cualquier caso, la de Garzón no es la única silla que parece moverse bajo el trasero de un ministro, sino que los cambios se presumen cuantiosos, incluyendo una reducción de carteras cantada y evidente para tratar de maquillar el desmesurado gasto del Ejecutivo.

Pedro Sánchez no dudó en dejar desautorizado en público a Garzón al considerarle un flanco débil de la coalición de Gobierno y en el interior de Moncloa la maquinaria ya trabaja para presentar ante la opinión pública al titular de Consumo como amortizado. En Unidas Podemos aseguran desconocer los planes de Sánchez para remodelar su gabinete pero insisten en que no cederán ni una sola de las carteras que en la actualidad ocupan.

La ya conocida como ‘guerra del chuletón‘ ha provocado el pistoletazo de salida para que ministros, barones y dirigentes del PSOE salgan con todo contra su socio en el poder. La polémica solo puede entenderse en un contexto de inminente remodelación del Ejecutivo, una posibilidad que ya sonó con fuerza hace unos meses y que quedó opacada por los indultos a los presos golpistas catalanes y que ahora, a las puertas del verano, vuelve a tener sentido.

Alberto Garzón está, muy al contrario de cómo le gusta a Pedro Sánchez el chuletón, muy chamuscado.

Son varios los dirigentes socialistas que le han criticado en las últimas horas.

Quizá la mayor desautorización, por evidente, fuera la de Pedro Sánchez y su ya famoso «el chuletón al punto es imbatible«. Pero no fue el único.

Reyes Maroto le criticó abiertamente. «Cansa que nos digan lo que no tenemos que hacer».

La ministra de Industria, Comercio y Turismo afeaba así la campaña para reducir el consumo de carne de Garzón: «las campañas hay que hacerlas en positivo».

El titular de Agricultura, Luis Planas, fue incluso más contundente contra su compañero de gabinete: «(La campaña anticarne) es tan errónea como la del azúcar mata», se lamentó.

Pero el de Consumo no es el único que peligra. La salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo da la sensación que ha dejado desprotegidos otros frentes.

Irene Montero está de actualidad por la supuesta ruptura, desvelada por varios medios, con el exvicepresidente.

Pero sin embargo, su papel dentro del Consejo de Ministros es cada día más irrelevante. Si es que alguna vez lo fue.

Aunque los voceros afines se han empeñado en presentar su campaña del ‘sí es sí’ y la ‘Ley Trans’ como una victoria de la de Igualdad sobre Carmen Calvo y el PSOE, nada más lejos de la realidad.

Lo cierto es que en el Gobierno se acoge con frialdad sus ridículos manoseos del lenguaje, como su ya popular «todos, todas y todes«. Moncloa opina que Montero «desgasta la imagen» del Gabinete. Sus llamadas a ‘Sálvame’ para posicionarse alegremente del lado de Rocío Carrasco tras la emisión de su ‘docu-reality’ tampoco han ayudado a calmar las aguas por la perspectiva frívola de la política que se empeña dar.

Además, ven con cierta preocupación el ‘caso Niñera’. Como ya dábamos cuenta en PD, la Fiscalía pide imputar al tesorero y a la gerente de Podemos en lo que es una nueva presión judicial sobre Montero.

Desde el pasado 27 de abril el juez Escribano dirige diligencias previas contra Montero y Arévalo, aunque solo citó como investigada a la asesora, ya que la ministra está aforada ante el Tribunal Supremo.

Todo ello ha formado el caldo de cultivo idóneo para que, según informa Luca Costantini en ‘Vozpópuli’, haya ministros socialistas que tanteen a Yolanda Díaz, nueva mujer fuerte de los ‘morados’ en el Ejecutivo’, para que dejen caer a la ministra de Igualdad.

Estos ministros quieren convencer a Díaz de que asuma «el sacrificio» en aras de consolidar su figura política.

Tampoco tiene ninguna seguridad el inoperante Manuel Castells.

A Pedro Sánchez, al igual que ya hiciera Díaz Ayuso reduciendo consejerías en su Gobierno, le interesa apuntarse un tanto ante la opinión pública y este pasaría por reducir el número de ministerios. En ese punto, Castells sería el candidato perfecto y sus competencias serían asumidas por Celáa y Educación.

El de Universidades quiso remar a favor de la corriente con el anteproyecto que presentará en septiembre sobre la nueva ley que presentó «como la más feminista de la historia» en «términos transversales.» Quizá no la vea nacer sujetando la cartera.

Pedro Sánchez tiene ahora más problemas que Luis Enrique para elaborar su nueva lista de seleccionados a las carteras. Y principalmente los tiene porque no gobierna en solitario y no puede esperar a que Podemos trague con todo…

Entendiendo que la línea se encaminará a reducir el número de carteras y a sustituir algunos cromos por otros entre ministerios, los cambios principales podrían empezar por las vicepresidencias y portavocías.

No corren los mejores tiempos para Carmen Calvo, vicepresidenta Primera, dado que no es de la cuerda de Iván Redondo y son muchos los rumores de que podría caer en desgracia. La periodista Cristina de la Hoz publica este 9 de julio de 2021 en El Independiente que Sánchez eludió en Lituania respaldar públicamente la continuidad de hasta ahora su segunda.

De ser así, sin duda, la ley Trans habría sido la piedra de toque de Calvo, pues las voces socialistas más moderadas han quedado insatisfechas por algunos detalles en los que la ministra Montero consiguió salirse con la suya -como la autodeterminación de género-.

La salida de Calvo sería sin duda una muy sensible, dado que la vicepresidenta ha sido una mujer fortísima en sendas legislaturas de Sánchez.

Con ella fuera, el panorama cambiaría radicalmente. Yolanda Díaz parece afianzada en su posición de Vicepresidenta Tercera y es la mejor noticia ‘podemita’ para el Presidente, de modo que el nombre que más fuerza adquiere en el futuro inmediato que se viene en la política española es Miquel Iceta.

El bailongo catalán, recientemente nombrado ministro de Política Territorial, fue siempre un hombre de Sánchez y ahora es el hombre fuerte para el desafío independentista catalán que se vuelve a repetir, menos desafiante pero con el mismo objetivo, con indultos y con un Gobierno central blando.

El propio Miquel Giménez lo apuntaba entrevistado en Periodista Digital este 8 de julio de 2021:

Iceta manda desde hace tiempo, no se mueve una hoja en política autonómica sin que Iceta dé el ok. Va a ser nombrado con toda probabilidad Portavoz del Gobierno y dicen que Vicepresidente, que es lo que Iceta quería. Y ahí no le va a parar nadie; es muy inteligente y ambicioso.