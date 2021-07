La noticia que oculta Podemos: lo que ocurrió cuando Monedero se lió a puñetazos con un alumno

Las actitudes violentas de algunas dirigentes de Podemos, y exdirigentes como Iñigo Errejón, son una constante en la formación morada. Alberto Rodríguez, Isa Serra, Rita Maestre… son algunos casos de destacados dirigentes podemitas condenados por la justicia.

Otros, sin condena en firme, son asiduos a presuntos episodios violentos y peleas que trascienden poco a los medios de comunicación, es el caso del cofundador e ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero.

El podemita ha protagonizado varios incidentes. Recientemente, un altercado en un bar andaluz donde hubo más que palabras con varios comensales que no estaban muy cómodos compartiendo local con Monedero y se lo hicieron ver con abucheos que el también contertulio de televisión no se lo tomó nada bien. Testigos aseguran que el de Podemos empujó y se encaró con varias personas.

Unos meses antes, propinaba un cabezazo al conocido periodista Cake Minuesa, por recordarle que la dictadura venezolana que defiende, había entonces asesinado a más de 50 jóvenes manifestantes en pocos días.

Pero hay un capítulo aún más chusco y turbio en la violenta biografía de Juan Carlos Monedero. Un asunto, además, debidamente tapado por la gran mayoría de los medios de comunicación y que, desde luego, siempre ha tratado de ocultar Podemos.

Únicamente se hacía eco de lo ocurrido la sección local de Madrid de el diario El Mundo. El incidente se produjo en febrero de 2011. Monedero reprendió a un estudiante por estar fumando a la puerta de clase. El joven se agachó para apagar el cigarrillo en el suelo y, al levantarse «se encontró con el puño del profesor Monedero en la cara», mientras se producía un tumulto a su alrededor. Ocurría en los pasillos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense.

Según relataron algunos testimonios recogidos, el puñetazo dejó una marca perfectamente visible en la mejilla del joven. Por su parte, Juan Carlos Monedero optó por insultar al periodista que le llamó para contrastar la noticia y negó la agresión: «Sólo nos empujamos».

El estudiante decidió no denunciar los hechos en el Juzgado porque estaba en quinto curso y «no quiere problemas con un profesor de ese perfil». La noticia explicaba que «fumar porros y tabaco y hacer botellón en el pasillo del centro, junto a la cafetería, es una costumbre bastante extendida y no perseguida» en la Facultad de Ciencias Políticas, por lo que los alumnos no entendieron la violenta reacción del profesor Monedero.

El profesor, que tres años después fundaría Podemos junto a Pablo Iglesias, informó de lo ocurrido al Decanato y el Rectorado se comprometió a llamar a declarar a los dos implicados, por si era conveniente imponer algún tipo de sanción. Nunca más se supo.