Mañueco exigirá a Sánchez que los Fondos Europeos no se conviertan en un «talón de cheques» sin control

Ayer saltó una noticia que nos revelaba las grabaciones que la Guardia Civil había hecho entre el ex todo poderoso asesor monclovita, Iván Redondo y una serie de empresarios catalanes, que ha pasado totalmente desapercibida y no ha tenido un eco mediático en los masmedia y demás apesebrados mediáticos, noticia que alertaba sobre el presunto mamoneo que desde Moncloa pretenden hacer con los tan cacareados Fondos Next Generation.

David Madí, a quien el magistrado califica como “uno de los promotores de los desórdenes públicos a raíz de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés”, fue grabado por la Benemérita asegurando a sus interlocutores que el reparto de los 140.000 millones “será una merienda de negros”, conclusión sacada de una reunión en «pequeño comité» con Iván Redondo.

Los Fondos Europeos son para la recuperación de España y los españoles. Se tienen que poner en común entre Gobierno de España y las CC.AA. Sánchez no puede usarlos para pagar sus peajes políticos. pic.twitter.com/Z6YJcBxsgp — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) July 14, 2021

Y todo hace indicar que, o se hablitan instrumentos de control del dinero eficaces y neutrales, o el reparto tiene toda la pinta de ser eso, como Madí lo definió en la grabación,»una merienda de negros» que servirá para asentar una red clientelar que afiance a semejante despropósito de presidente en el Palacio de la Moncloa.

Por ello, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en el control de ese dinero para que esa recuperación económica se convierta en realidad. Mañueco exigirá que los fondos europeos tienen que llegar a la España de interior, a la España despoblada, y deben servir para avanzar en un nuevo modelo de progreso, corregir inercias, cambiar tendencias y afrontar la despoblación.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha intervenido esta mañana en la IX Edición del Curso Universitario de Verano Prensa y Poder “La España del empresariado y emprendimiento tras la pandemia”, donde ha destacado el importante papel que los empresarios y autónomos, a quienes ha reconocido su esfuerzo durante los duros momentos de la pandemia, juegan en la recuperación, al tiempo que ha asegurado que cuentan con todo el apoyo del Ejecutivo autonómico.

Mañueco junto a Graciano Palomo, organizador del evento.