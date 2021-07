Los 10 descomunales chascos del nuevo secretario de Estado, Rafael Simancas, el socialista ‘saco de boxeo’

Rafael Simancas, un hombre leal en su partido político, de perfil algo bajo, lleva 26 años dedicado a la política y no se le conoce trabajo en la empresa privada. Ahora le han nombrado secretario de Estado.

Hasta la fecha trabajaba como secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, fiel a Pedro Sánchez, y ahora ha sido premiado con esta secretaría para las Relaciones con las Cortes. Pero en realidad Simancas se ha comportado en el seno de su partido como un buen saco de boxeo.

Un movimiento rápido del nuevo ministro Félix Bolaños, colocando a alguien para coordinar y manejar las relaciones entre Gobierno, Congreso y Senado, en un paso más de Sánchez para seguir controlándolo todo de cara a 2023 -en las plazas de poder y dentro de su partido-.

Este es el puesto más alto que alcanza Simancas en casi tres décadas de trabajo en el Partido Socialista, y es que el infortunio y las malas decisiones parecen haber lastrado al político de formación.

Y de ahí, los 10 grandes chascos de Simancas en política:

1) Nadie puede olvidar que el socialista iba a haber sido presidente de la Comunidad de Madrid en el año 2003, pero ya saben lo del tamayazo que le dejó compuesto y sin región. Y desde ahí no es que Simancas haya sido un hombre especialmente valorado en política, sino que incluso le viene rodeando una suerte de halo de perdedor.

2) ¿Quieren otro ejemplo? Simancas fue jefe de Estrategia de la campaña del exlendakari Patxi López a las primarias del PSOE en 2017. Su canditato solo obtuvo el 9% de los votos… Pero Simancas se rehizo, se integró en el nuevo partido de Sánchez y se mantuvo callado… No sea que alguien lo echara y tuviera que dedicarse a trabajar fuera del PSOE.

Y ahora vienen los golpes mediáticos, esos que tanto duelen.

5) La hemeroteca y sus reuniones con Bildu: No es de extrañar la cara de asco de Rafael Simancas cuando tuvo que retratarse junto a Adriana Lastra en la reunión que mantuvo el 17 de diciembre de 2019 en el Congreso de los Diputados con los herederos de la banda terrorista ETA.

Ustedes no tienen capacidad de gobernar, si ustedes quieren convencer al resto de grupos que su obligación es respaldarle, tendrán que ofrecer algo. Han pactado con todo el abanico de separatistas, ahora ustedes me dicen que están haciendo todo lo posible para que C’s y PP hagan patriotismo apoyándoles. Para usted, ¿qué es patriotismo? ¿Respaldar todo el catálogo de lanzas separatistas?

Señor Simancas, ¡estoy perpleja! ¿La culpa de que no haya Gobierno en este país la tiene PP y C’s? ¡La tiene Pedro Sánchez! Cada vez que oigo que hacen responsables de que no haya Gobierno a los partidos mayoritarios de la oposición es que me tengo que contener para no echar fuera toda mi rabia.