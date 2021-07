La Memoria multinivel

En los últimos cinco años el PSOE ha planteado la estructura del Estado como: Estado de las autonomías, Estado federal, Estado federal asimétrico, Estado plurinacional y en la ponencia de su próximo congreso lo definen como Estado multinivel. Indecente baile de San Vito al son que tocan los independentistas catalanes para disponer de competencias y privilegios como País Vasco y Navarra, creyendo que así podrán detener o retrasar sus demandas independentistas. La cohesión social, a tomar por culo.

El PSOE ha firmado un acuerdo político con todos los partidos de izquierda que quieren cambiar la Constitución, el Estado y romper la nación (UPodemos, ERC, Bildu, Mas País, BNG, Compromis…), para robarnos el derecho de todos los españoles a votar sobre el destino de la nación. Es un Frente Popular como el de la Segunda República, y dicen en ese acuerdo que los partidos de centro y derecha en España no tienen legitimidad para hacer política (como decían entonces) y que nunca llegarán al poder. En 1936, la diputada bolchevique “La Pasionaria” amenazó en el Congreso al diputado de derechas Calvo Sotelo (“éste no vuelve a hablar aquí”), quien poco después fue secuestrado en su casa por miembros de las fuerzas de seguridad (escoltas de Indalecio Prieto) y asesinado de un tiro en la nuca.

España es más una partidocracia corrupta que una democracia digna de tal nombre, con un Gobierno ilegitimo que llegó al poder mediante una estafa electoral; prometió que no habría indultos a los independentistas y que no pactaría con el comunismo bolchevique. ¿Cuántos diputados ganó con esas mentiras? ¿Cuántos votos robados con engaño? Una campaña electoral indecente, inmoral, indigna de una democracia del primer mundo propia de un país bananero de chichinabo.

Ahora llega una ley de Memoria que dicen democrática pero que, a la vista de los antecedentes y el sectarismo del que hace gala esta izquierda, incluido el PSOE, bien podría llamarse de Memoria bolchevique. Sánchez puede ser el peor líder que ha tenido nunca el PSOE desde Largo Caballero, quien defendió la imposición violenta de una dictadura del proletariado a imagen y semejanza de la que impuso Stalin en la Rusia soviética. Si el PSOE y Sánchez desprecian la historia y las hemerotecas y siguen rindiendo homenaje a Largo Caballero ¿cómo podemos los españoles fiarnos de la Memoria que quiere contar este Gobierno? ¿Creen que podrán relatar los asesinatos y fusilamientos de los nacionales ignorando las checas, torturas y asesinatos de los bolcheviques? Un secretario de Estado del Gobierno de España ha dicho públicamente estar dispuesto, si se dieran las circunstancias, a asesinar a la familia real española como hicieron con la familia real rusa los bolcheviques. Sigue en el cargo. Han borrado la Transición y han vuelto a las trincheras de odio.

La guerra civil no fue un conflicto de fascistas contra demócratas. Fue un intento de golpe de Estado fallido que condujo a una guerra, protagonizado por militares que en los cinco años que duró la Segunda República obedecieron fielmente a la misma contra los intentos de golpes de Estado del PSOE de Largo Caballero (1931,1934) o del presidente de la Generalitat, Companys, considerado hoy un demócrata sin mácula mientras se llama fascistas a los soldados que impidieron aquel intento de romper la nación. Sus víctimas eran españoles. No se levantaron contra la democracia porque la República ya no lo era, estaba en manos de dirigentes bolcheviques como Largo Caballero que anunciaba la dictadura del proletariado contra la democracia burguesa que era, según él, la Segunda República. El presidente del Gobierno debería apagar las hogueras de odio.