Un currante del campo desmonta a TVE y al Gobierno por sus maniobras para asfixiar a los agricultores

«La voz del campo, la voz del currante». Así le ha definido el periodista Jorge Bustos.

Y es que este hombre, en un vídeo viral de Twitter, se ha ganado el respeto de muchos al denunciar la situación de cientos de agricultores, a los que al parecer, la tele pública (no especifica cual, aunque todas las miradas apuntan a TVE) solo se interesa por las medidas que toman para combatir el calor. Una maniobra que encierra una estrategia mucho más perversa.»

En plena faena, con su tractor de fondo, la tez curtida, denunciaba lo sucedido:

Aquí estamos, peleando día a día. Os cuento una anécdota: ayer por la tarde me llaman de una cadena pública porque quieren venir a grabar para saber cómo nos protegemos del calor. Porque están mandando inspectores de trabajo al campo para ver cómo protegemos a los trabajadores. ¿Pues cómo les vamos a proteger? Poniéndonos a la sombra, evitando las horas de calor, hidratándonos…Esto es una simple excusa para apretar un poquito más al agricultor. Porque hay que pagar los 30 mil empleos públicos que van a crear ahora. Pero aquí que estamos destruyendo cebollas otro día más no se preocupan por venir a grabarlo porque eso no interesa, lo que les interesa a ellos es venir con los inspectores para ver si no cumplimos las normas y pagar esas 30 mil plazas. Sube todo, la luz, la gasolina, los impuestos…sube todo, menos los precios de los productos del campo. Espero que alguno de esos 30 mil funcionarios se preocupe por el sector agrícola. Pues nada, protegeos del calor, que viene una ola y estamos a 27 de julio.