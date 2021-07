Recadito de Juanma Moreno a Sánchez: «Andalucía no aceptará nunca ser una comunidad de segunda»

Juanma Moreno: "Las cesiones a Cataluña y País Vasco no son el mejor comienzo para buscar el consenso en la Conferencia de Presidentes. #Andalucía no aceptará ser una comunidad de segunda. La España multinivel de Sánchez es la España de los privilegios. Así no puede ser."