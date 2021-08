Mario Garcés: “Tenemos que conocer el costo de esas vacaciones de Sánchez que le pagamos”

Mario Garcés -54 años-, diputado aragonés por el PP y actual portavoz adjunto del GPP, no solo destaca por su dilatada experiencia, formación académica y artística: es jurista, académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, escritor, inspector de Hacienda, auditor de cuentas, fue Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y un largo etcétera que lo convierten en un ‘todoterreno’; sino que también destaca por ser una persona libre en sus opiniones y con una clara convicción liberal.

Y, precisamente, preguntado en el programa ‘Segunda Dosis’ de Alfonso Rojo por las vacaciones de Pedro Sánchez en el Palacio de La Mareta (Lanzarote), al que llegó en Falcon el pasado miércoles, no duda Garcés en afirmar que “aunque las vacaciones son legítimas para todos, cuando se está atravesando una crisis social, económica y sanitaria resulta sorprendente que el Gobierno se haya ido al completo de vacaciones”. Ya no es por un tema de decoro, se trata de un tema “ético”, añade el diputado del PP. Recuerda de su etapa con responsabilidades de Gobierno que “cuando había momentos difíciles no teníamos vacaciones” porque “la política española tiene que ser un correlato de la sociedad”.

En relación a la pugna entre los dos sectores que conforman el Gobierno, el sector PSOE y Podemos, opina Garcés que: “juegan a la impostura dialéctica, esto está todo planificado, que nadie se extrañe”. Al fin y al cabo, recuerda el portavoz adjunto del GPP, “Pedro Sánchez es Presidente gracias a tres sectores: el de los independentistas catalanes, el de los de tradición etarra -Bildu- y el del PCE”. En cuanto a la ampliación del Prat, o la ampliación de cualquier pista de aeropuerto, ésta “debe estar justificada y tener sentido operativamente”, sentencia Mario Garcés.

Es siempre un placer, sin duda, hablar y aprender con este auténtico ‘todoterreno’ jurista, académico, escrito y político.