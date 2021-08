UnionGC por los derechos del GRS

La Unión de Guardias Civiles, Web UnionGC en un comunicado denuncia la grave situación que viven los guardias civiles que dan protección al presidente del Gobierno –GRS–. No es nada nuevo en esta Institución donde la injusticia, la carencia de los mínimos derechos constitucionales, de seguridad y de salud son vetados como norma general. Es bien sabido que la Guardia Civil presenta altos índice de suicidios, altos índices de abusos disciplinarios y un maltrato habitual. La UnionGC, señala que no van a parar hasta que los guardias civiles tengan sus derechos sociales y profesionales garantizados y respetados. El derecho al descanso semanal no es graciable, es un derecho exigible y las GRS, que dan protección al presidente deben gozar del mismo, por su seguridad y por la de nuestro presidente y familia.

Con motivo de las vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los Guardias Civiles integrantes de la unidad del Grupo de reserva y seguridad, –GRS–, que se desplazaron hacia La Mareta -Lanzarote– con el objetivo de velar por el bienestar de Sánchez y su familia no han podido descansar desde el pasado dos de agosto. Delegaciones UnionGC

Los 37 agentes encargados de la vigilancia de La Maleta tenían que estar hasta el día quince cumpliendo su labor en Lanzarote. Sin embargo, hace poco recibieron la información de que el presidente iba a alargar la estancia hasta el día veintiuno de este mes; prolongando su misión en la isla.

Los agentes que forman el operativo deberían librar dos días a la semana, situación que no se ha dado hasta ahora; por lo que, se presupone que la prolongación de la estancia implica que se dé la misma situación que hasta ahora.

Desde la Asociación Profesional de Guardias Civiles, UnionGC, exigimos que se respeten los derechos de los compañeros; unos derechos que, además, pueden afectar a su rendimiento durante la estancia del presidente del Gobierno.

Así mismo la abogada María Luisa Holanda Obregón, perteneciente a los Servicios Juridicos de UnionGc estudia la presentación de un Recurso Contencioso Administrativo, por el perjuicio causado al serles suprimidos los permisos que ya se tenían concedidos .

Garantizar el bienestar de la seguridad ciudadana implica el cumplimiento del descanso de los agentes para poder rendir al máximo en su misión.