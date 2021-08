Cristina Cifuentes desvela que su cuñado está en Afganistán y ataca a Sánchez por abandonarlo a su suerte

Cristina Cifuentes, la que fuera presidenta de la CAM con el PP, ha desvelado que en estos duros momentos, en los que los talibán han entrado en Kabul y han completado su reconquista de Afganistán, su cuñado se encuentra en el país.

Lo ha hecho como respuesta a un tuit viral de Arturo Pérez-Reverte donde el escritor denunciaba gráficamente la que se les viene encima a miles de ciudadanos afganos.

La ex dirigente ‘popular’ aprovechaba a su vez para darle un fuerte tirón de orejas al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su inacción, abandonado a su suerte a los españoles que aún permanecen en Afganistán y a los cientos de traductores y colaboradores de las tropas españolas durante su presencia en el país, que ahora temen por sus vidas.

«Es una verdadera tragedia. Por no hablar de los españoles que todavía se encuentran en Afganistán (mi cuñado entre ellos), abandonados por este Gobierno, mientras Sanchez sigue de vacaciones en La Mareta a costa del erario público.»

Es una verdadera tragedia. Por no hablar de los españoles que todavía se encuentran en Afganistán (mi cuñado entre ellos), abandonados por este Gobierno, mientras Sanchez sigue de vacaciones en La Mareta a costa del erario público. — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) August 15, 2021

Reverte lo ‘peta’ en Twitter con su descarnado análisis de la situación

Como decíamos, la reacción de Cifuentes llegaba como respuesta a un tuit anterior de Pérez-Reverte que acumulaba miles de retuits y de likes tras su publicación.

«Imaginen haber creído (que te hayan hecho creer) en la posibilidad de una vida libre, laica y democrática, y estar en este momento en Kabul con una maleta, una mujer y tres o cuatro hijos de la mano, buscando cómo salir de allí. Sabiendo, en el fondo, que nunca llegaréis a salir.»

Imaginen haber creído (que te hayan hecho creer) en la posibilidad de una vida libre, laica y democrática, y estar en este momento en Kabul con una maleta, una mujer y tres o cuatro hijos de la mano, buscando cómo salir de allí. Sabiendo, en el fondo, que nunca llegaréis a salir. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 15, 2021

España manda este lunes dos aviones a Dubái para repatriar a españoles y traductores de Afganistán

Mientras Sánchez apura sus vacaciones, indiferente a la tragedia afgana, las últimas informaciones hablan de que España mandará este lunes 16 de agosto de 2021 dos aviones a Dubái para repatriar a los compatriotas y traductores.

El Gobierno tiene previsto enviar dos aviones A400 desde España con destino Dubái para cubrir la primera fase de repatriación del personal de la embajada de Afganistán, de los españoles que quedan en ese país y de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con España, según han señalado fuentes del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

#España acelera los planes para la evacuación en #Afganistán en coordinación con @Defensagob. Mañana salen 2 aviones A400 a Dubái para cubrir la 1a fase de repatriación del personal de la embajada, 🇪🇸 y todos los 🇦🇫 y sus familias que han colaborado con nuestro país. — Exteriores (@MAECgob) August 15, 2021

No obstante, y esto es lo preocupante, aún no se ha especificado cuándo saldrán estas personas de Kabul. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, anunció hace tres días el inicio de dicho plan, si bien las fuentes han confirmado que por ahora no ha comenzado la evacuación propiamente dicha, sino que se están cerrando todos los detalles con el Ministerio de Defensa, que es el que procederá a la misma.