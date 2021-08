Ione Belarra llora por lo sucedido en Afganistán y las redes le recuerdan la vinculación de su partido con el régimen iraní

Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos, se puso a tuitear tras la caída de Kabul en manos de los talibán.

La podemita lloró por lo sucedido pero las redes le dieron la del pulpo.

«Afganistán es hoy la enésima expresión de una política OTAN fallida y seguidista. No podemos desligarnos de nuestra responsabilidad de proteger la vida y los derechos del pueblo afgano, especialmente de mujeres y niñas.», decía la también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Afganistán es hoy la enésima expresión de una política OTAN fallida y seguidista. No podemos desligarnos de nuestra responsabilidad de proteger la vida y los derechos del pueblo afgano, especialmente de mujeres y niñas. — Ione Belarra (@ionebelarra) August 15, 2021

De inmediato, las redes sociales le recordaron la vinculación de su partido político y de su antecesor en el cargo, Pablo Iglesias, con el régimen iraní, cuyas crueles políticas contra mujeres y homosexuales son muy del agrado de los talibán.

Recordemos que Irán financia en España el canal de HispanTV, por donde Iglesias emitía algunos de sus programas como ‘Fort Apache’.

Podemos no firmó el Pacto anti yihadista..

Cobrais del régimen iraní.. Pero que nos estas contando guapi…!!!?? 😂😂😂😂 pic.twitter.com/7dKFBKu17e — Pretoriano💚⚫ (@0d5909f1f9a4455) August 15, 2021

Lo que has tardado en pronunciarte.

Que vais a hacer?

Mandar el tuit y ya esta?

Cual es la propuesta? — Sera (El puto amo de los TuitStar) (@Sera04220630) August 15, 2021

Necesitamos ya una OTAN comprometida con el feminismo que realice invasiones con perspectiva de género. — Progre A 🔻🌍💜 (@progreA_oficial) August 15, 2021

Los talibán toman Kabul sin pegar un tiro y se desatan el caos, el panico y la desbandada

Lo más sonrojante es la pifia del presidente Biden, quien no ha acertado ni una y arranca su peripecia internacional con un fracaso de proporciones bíblicas.

«Los talibanes no son el ejército de Vietnam del Norte, no lo son. Bajo ninguna circunstancia verás a gente sacada por el aire desde la azotea una embajada de EE.UU. en Afganistán. No se puede comparar».

Joe Biden lo dijo el 8 de julio de 2021, hace menos de mes y medio.

Era una referencia a la evacuación de Saigón en abril de 1975, con los helicópteros estadounidenses sacando a diplomáticos y aliados vietnamitas a toda prisa en los últimos instantes de la Guerra de Vietnam.

Un episodio aciago en la historia de EEUU que este 16 de agosto de 2021, se ha repetido -sin helicópteros pero con caos similar en el aeropuerto de Kabul-, para vergüenza de Biden.

La realidad ha hecho que el presidente norteamericano se coma sus pronósticos.

Máxima incertidumbre en Kabul tras completarse la reconquista relámpago del régimen talibán en Afganistán. Las tropas militares distribuyeron este domingo 15 de agosto de 2021 imágenes de los soldados entrando en el palacio presidencial y sentándose en los sillones después de confirmarse la huida del país del hasta ahora presidente Ashraf Ghani.

Estados Unidos comunicó en la jornada de ayer la toma de control del aeropuerto para poder completar durante la jornada de este lunes sus evacuaciones y las de sus aliados, y prometió que acelerará la salida de miles de afganos que ayudaron a sus tropas durante la guerra.

En un comunicado conjunto, el Pentágono y el Departamento de Estado indicaron que están tomando una serie de medidas para asegurar la seguridad del aeropuerto internacional de Kabul, con el fin de «permitir la salida segura del personal estadounidense y de sus aliados de Afganistán, en aviones civiles y militares».

«A lo largo de las próximas 48 horas, habremos expandido nuestra presencia de seguridad a casi 6.000 tropas, con una misión centrada únicamente en facilitar estos esfuerzos, y tomaremos las riendas del control de tráfico aéreo» en el aeropuerto, señala la nota.

En la embajada estadounidense en Afganistán, cuya sede se trasladó este domingo al aeropuerto de Kabul tras el asedio de los talibanes a la capital, trabajaban unos 4.000 empleados, entre ellos 1.400 ciudadanos estadounidenses, de los cuales se ha evacuado ya a unos 500, según la cadena estadounidense ABC News.