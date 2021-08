Ábalos, acorralado: nuevas y espinosas fotos de su ‘tour’ con guardaespaldas en paraísos fiscales

Gracias al analista político Alvise Pérez se lo hemos venido contando en Periodista Digital: el exministro –y exmano derecha de Pedro Sánchez– José Luis Ábalos está teniendo un más que ajetreado verano, en el que no se ha bajado de un avión, acompañado siempre de su inseparable ‘guardaespaldas’ Koldo García Izaguirre.

¿Recuerdan aquel reclamo publicitario de una famosa agencia de viajes que rezaba ‘¿dónde está Curro?, pues habría que aplicárselo al exministro… No hay pandemia que se le resista a Ábalos-Curro que sin importarle las restricciones, después de pasar unos días en un lujoso hotel de República Dominicana, fue ‘cazado’ por Alvise en París: “Ante el riesgo de ser cazado en su gestión empresarial durante su viaje a Punta Cana, @AbalosMeco desiste por el momento y cancela sus vacaciones en Hispanoamérica. Por eso estaba ayer en Paris paseando en el bateaux mouches por el Sena con Koldo Ahí nada que decir. ¡Disfrutad!”, publicaba Pérez el pasado 15 de agosto, con documento gráfico incluido, que PD reproduce en el cuadro inferior.



Pero, al parecer, lo de París solo era una escala porque ahora el exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE de nuevo fue ‘pillado’ por Alvise Pérez en otro destino bien distinto… Según publica en sus redes sociales el analista político, José Luis Ábalos y Koldo García pasan estos días en Guinea Ecuatorial.

En aquel país africano Ábalos se aloja en un complejo hotelero de lujo y, como recalca Alvise, en un incomparable marco reservado “solo para ricos”.

“El ex-ministro @AbalosMeco está justo ahora alojado en Hotel Sofitel de la lujosa ciudad de Sipopo (exclusivo para ricos) No ha pisado banco alguno porque no está en Guinea Ecuatorial para lavar dinero sino para hacer negocios. No publico fotos por recomendación de mis abogados”, adelantaba en la noche de este pasado miércoles 18 de agosto de 2021 Alvise Pérez.

Pero en realidad, en lo referente a la alusión de las fotos, Alvise jugaba al despiste porque solo unas horas después, ya este jueves 19, publicaba un tuit con el siguiente texto y con dos fotografías de Ábalos y Koldo en Guinea Ecuatorial:

Ayer afirmé que no subía las fotos de @AbalosMeco en Guinea (Malabo) por consejo de mis abogados. En realidad no las subí para ridiculizar hoy a toda la izquierda que me atacó diciendo que era un bulo. ¿Ningún medio opina de un ex-Ministro yéndose de tour por paraísos fiscales? pic.twitter.com/A0560zrbpV — Alvise Pérez (@Alvisepf) August 19, 2021

Periodista Digital sí se hace eco de los llamativos y retirados viajes del ex ministro de Sánchez solo unas semanas después de ser cesado y renunciar también a sus altas responsabilidades en el PSOE.