Un Teniente coronel a Margarita Robles: “es usted una sinvergüenza y acabará entre rejas

El Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca, Enrique Area Sacristán ha vuelto ‘al ataque’ contra el Gobierno de Pedro Sánchez y en esta ocasión dedica una durísima carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a raíz de las informaciones que ha venido publicando Periodista Digital en relación con varis denuncias formuladas contra Robles por supuesta evasión de capitales y otros presuntos delitos relacionados con sus relaciones entonces con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de la que era vocal.

El teniente coronel explica que “tras las últimas noticias publicadas y las pruebas de todo tipo que están contra usted relativas a su participación en el encubrimiento de varios asesinatos y demás “triquiñuelas” de poca importancia para un socio comunista corrupto como usted, como los delitos que se le imputan de evasión de capitales, prevaricación, organización para delinquir…, (caso Royuela) en base a denuncias entregadas en los juzgados, me temo que sus problemas para respetar a los muertos y a los vivos que mantienen su duelo el día de autos no fue por problemas de incontinencia urinaria, sino por el espíritu de incontinencia definido por Aristóteles al compararla con la intemperancia, dígase de su pluma…”

Y prosigue en su carta: “La incontinencia, como ya he dicho, no crea remordimientos; el incontinente permanece fiel a la elección reflexiva que ha hecho. Pero, por lo contrario, no hay hombre intemperante que no se arrepienta de sus debilidades; y así el intemperante no es por entero lo que podría creerse en vista de lo dicho más arriba. El uno es incurable, el otro puede curarse de su vicio. La perversidad que campea en los incontinentes se parece bastante a la hidropesía y a la tisis, es decir, a las enfermedades crónicas; la intemperancia se parece más bien a un ataque de epilepsia. La una es constante; la otra no es un vicio continuo.

Continua: “En una palabra, la intemperancia y el vicio propiamente dicho son de un género enteramente diferente. La perversidad, la incontinencia, se oculta a sí misma y se desconoce; la intemperancia no puede ignorarse. De semejantes hombres, son menos malos quizá los que salen fuera de sí a causa de la violencia de las pasiones; valen más que los que conservan su razón y sin embargo no se someten a ella. Estos últimos se dejan vencer por una pasión que es menos fuerte y por la que no son sorprendidos sin haber reflexionado antes, al contrario de lo que sucede a los otros. El intemperante se parece mucho a los que se embriagan en un instante con poco vino, con menos de lo que acostumbran a beber los demás hombres. En vista de lo que precede se puede concluir evidentemente, que la disposición moral del intemperante es todavía buena, y que la del incontinente es completamente mala, como la suya”, escribe.

Y cierra su misiva con contundencia contra la ministra de Sánchez: “Es usted, claramente, una sinvergüenza nacida para delinquir que, espero, acabe entre rejas, Ñoña”.