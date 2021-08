El jubilado con cáncer agredido por Errejón: «Fue una patada rastrera de ‘quítate de aquí, cerdo'»

El denunciante de Iñigo Errejón, un jubilado de 68 años que aseguró haber sido agredido por el político izquierdista en la noche del 2 de mayo, tras el cierre de la campaña electoral en Madrid, ha roto su silencio.

En una entrevista para OKDiario, A.D.C., que prefiere seguir manteniéndose en el anonimato, habla sobre lo sucedido ahora que el portavoz de ‘Más País’ tendrá que enfrentarse a un juicio a la vuelta del verano.

«Nadie denuncia la patada de un diputado si no está convencido de que hay pruebas que lo pueden demostrar. ¿Cómo demuestro yo que un diputado me ha dado una patada? pero gracias a Dios hay cámaras y testigos, sino, esto se habría quedado en nada».

«No es una patada de kung-fu, es muy sencillo, yo lo único que veo es que un señor me da una patada, pero como si lo estuviera molestando, es muy desagradable, algo así como «quítate de aquí cerdo, quítate de aquí guarro», es una sensación de patada rastrera, no es una patada de pelea».

La supuesta agresión ha agravado su problema de hernia, de la cual se iba a operar.

«Antes del tema de la famosa patada la hernia de mi barriga, provocada tras mi operación de cáncer de colon, tenía unas dimensiones de 5 o 6 cms, después de la patada empecé a notar como si la carne se estirase… Es la sensación de como si te pellizcasen en la carne y duele. De hecho cuando fui al médico esto ya se había convertido entre 8 y 9 centímetros, el propio doctor me dijo que si esa patada hubiese estado 5 centímetros más cerca de la operación hubiese sido mucho más grave, porque te puede dejar las tripas en el suelo

La víctima es conocedora que los medios de izquierdas han cerrado filas en torno al ex de Podemos.

«Llegaron a escribir que estaba borracho y yo no puedo beber por la medicación de la quimioterapia. El ataque de algunos medios me hizo mucha pupa, lo pasé muy mal»

Fueron a por mí, a hundir mi reputación, cuando leí las cosas que decían sobre mí, el corazón se me aceleraba, hasta que me dije que no me va a dar a mí un infarto por culpa de estos digitales