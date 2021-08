Abascal (VOX) zarandea a la asociación contra la Islamofobia por celebrar la victoria talibán en Afganistán

La asociación Musulmanes contra la Islamofobia se quitó la máscara y mostró su apoyo a los talibanes radicales que se hicieron con el control de Afganistán tras la rápida toma de Kabul.

A pesar de que nació en España a mediados de la pasada década, la organización muestra que mantiene su respaldo al ala más extremista del islamismo. Así lo ha expresado en una entrevista concedida al periodista Xavier Rius en e-noticies un portavoz de esta plataforma, Ibrahim Miguel Ángel Pérez.

Según decía Ibrahim «nos alegramos muchísimo y lo celebramos», la llegada de los talibanes a Afganistán. «Estamos a favor de que un pueblo se libere del yugo del imperialismo norteamericano y del imperialismo occidental».

Para Ibrahim Miguel Ángel Pérez, «los talibanes son personas que aman a su país y que tienen un compromiso claro por gobernar y por satisfacer ciertas demandas de la comunidad internacional».

Sin embargo, no han sido sus únicas polémicas declaraciones.

El representante de la asociación Musulmanes contra la Islamofobia intentó blanquear el terror ocasionado por los talibanes que se ha transformado en una desesperada fuga por el aeropuerto de Kabul y por las fronteras del país.

«Hay 20 millones de afganos por debajo del umbral de la pobreza, con unas expectativas nefastas, explica intentando culpar a la pobreza y no a los talibanes de la ola migratoria. «Si yo fuera afgano y me dijeran que hay una posibilidad de conseguir una visa para Canadá también me iría corriendo al aeropuerto», agregó.