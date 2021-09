Carlos Herrera golpea al Gobierno: airea la verdad de lo ocurrido entre Pedro Sánchez y el Rey Juan Carlos

Ocurría el pasado jueves 2 de septiembre en Herrera en COPE pero pasaba casi desapercibido para todo el mundo menos para La Moncloa, dónde “tomaban buena nota”, tal y como ha explicado a Periodista Digital una fuente solvente próxima a presidencia.

Y es que Carlos Herrera, tras la resaca de su entrevista al Papa Francisco emitida un día antes, abordaba un asunto acontecido durante sus vacaciones estivales, su encuentro (comida incluida en una afamado restaurante italiano del Golfo Pérsico) con el Rey Juan Carlos y otras personas reunidas en la misma mesa.

Herrera, preguntado por Salvador Sostres, no precisaba el motivo por el que el Emérito permanece fuera de España y sugería su tertuliano si algo tenía que ver sus presuntos problemas con la Justicia. La estrella de COPE lo desmentía tajantemente: “Si precisamente hubiera algún asunto por el que le reclamara la Justicia, es cuando tendría que estar”.

Momento en el que el locutor andaluz entraba de lleno en la polémica y revelaba en antena quién es el responsable de que Don Juan Carlos esté fuera de España: “El Gobierno hizo todo lo posible para que él se fuera de la residencia, de su casa. Y la relación entre el Rey Felipe y Don Juan Carlos en ese sentido pende de las exigencias de un Gobierno”.

Y añadía Herrera, sin pelos en la lengua: “Que si tú le preguntas al Gobierno. Tu mañana te sientas con el cerebrín este nuevo que ha llegado al Gobierno, este tal Bolaños, y le dices, ¿y por qué no deja venir al Rey Juan Carlos. Él te dirá ‘¡oiga a mí no, a mí no. Eso es cosa de la Casa del Rey!’”.

Y ya, lanzado con la verdad, el rey de las mañanas radiofónicas afirmaba con total contundencia: “No, eso es mentira. No es cosa de la Casa del Rey, es cosa del Gobierno”.

Unas palabras que, según explican las mismas fuentes a PD, han caído como una bomba en el entorno de Pedro Sánchez.

Y llegaba la gran revelación de Carlos Herrera que, tras su comida este verano con el monarca Emérito, contaba muy a las claras que la situación (el conflicto entre el Gobierno de Sánchez y la Casa Real por la situación actual del Rey Emérito) se puede resolver literalmente “arreglándolo por las bravas”.

Además, la estrella de COPE cree que durante este mes de septiembre le da la “impresión” de que el Rey Juan Carlos no regresará a España, pero matizaba que el propio Rey Emérito le había confesado sus intenciones: “Hombre, espero ir de visita pronto”.