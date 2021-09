Un despechado Ábalos cuenta su ‘ruptura’ con Sánchez en laSexta: no hablan desde el cese fulminante

Un despechado José Luis Ábalos se paseó por los plató de laSexta para contar algunos de los detalles de su ‘ruptura’ con Pedro Sánchez.

A pesar de que eran uña y carne, el camino de los socialistas se ha separado desde que el presidente del Gobierno desechó sin miramientos al que fue su ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Han pasado dos meses desde la ‘purga’ de Pedro Sánchez en Moncloa (10 de julio), pero aún no ha cruzado ni una sola palabra con José Luis Ábalos. «Después yo creo que todos nos hemos dedicado a descansar todo lo que hemos podido«, indicó.

Antes las preguntas de Cristina Pardo e Iñaki López sorprendidos por el distanciamiento entre ambos, Ábalos intentó no echar más leña al fuego: “Nosotros hemos tenido momentos de mayor intensidad, de menor intensidad… Pero yo también es que no le doy ninguna vuelta a eso».

Una resignación que también mostró el socialista cuando, a pesar de haber sido enviado a misiones como el ‘Delcygate’, tuvo que reconocer que Sánchez no le ofreció ningún cargo ni en el Gobierno, ni en el PSOE.

Pese a los rumores que corrieron entonces, confesó que el presidente del Gobierno no le ofreció ser ministro de Defensa ni ninguna otra cartera, «nada», resumió Ábalos: no había más plan B para él que seguir como diputado raso.

«En tantos años de militancia, 40 de los cuales me los he pasado en el PSOE, he sufrido muchas decepciones, como es normal, pero esta no lo fue. Las decepciones vienen cuando uno aspira a algo y no lo consigue, en mi caso yo no aspiraba a nada ya, ya había sido más de lo que podía imaginar», indicó visiblemente entristecido.

En este sentido, buscó atribuir el cese al desgaste personal y profesional.

«Evidentemente tengo un cierto desgaste personal y lamentablemente veo que se empeñan en seguir atizando sobre ello. No puedo romper mi silencio, reivindico la privacidad y mis razones personales, pero tienen mucho que ver con la presión que he sufrido durante mucho tiempo», indicó el exministro.

Ábalos no solo sigue cobrando del Estado como diputado del Congreso, sino que ha optado por seguir los pasos de Pablo Iglesias y aumentar su patrimonio a través de los medios de comunicación. En este sentido, fichó en ‘Todo es Mentira’ de Risto Mejide.

El polémico fichaje

Este fichaje hay que tomarlo a chacota porque Ábalos es el mismo que hace unos meses, en noviembre de 2020, se encaraba con la tropa de Risto Mejide a cuenta de unas informaciones de Javier Chicote en el diario ABC y de las que el espacio del segundo canal de Mediaset se hacía eco.

De hecho, el político socialista llegó a acusar tanto al periódico de Vocento como a ‘Todo es mentira’ de estar intimidando a su familia a cuenta de un viaje del ministro a Canarias por la crisis de las pateras.

El 25 de noviembre de 2020 dijo esto a las cámaras del programa, afeando además que tomaran como referencia lo publicado por ABC:

Todo lo que afecta a la familia de uno sienta mal. Los hijos y la familia hay que respetarlo. El domingo este medio dijo que mis hijos estaban en un centro de educación concertada. No es cierto, además. Solo hay un niño que tiene 7 años y podrían haberse limitado a decir que era un centro de educación concertada y ya, no señalar el centro. Porque eso cualquiera que quiera ir a visitarlo ya sabe dónde está y eso a un niño de siete años no se le hace.

En cuanto al viaje a las Islas Canarias y su estancia durante el fin de semana, Ábalos quiso aclarar que él solo se quedó unas horas más, que lo pagó de su bolsillo y que nada extraño había en que lo acompañase su familia:

Yo terminé mi jornada el sábado a las 20.00h y el domingo me fui, no sé si eso es alargar mucho. Además lo he pagado yo, con lo que es grave la insinuación. Díganme en dónde está prohibido que yo concilie mi vida familiar. Si yo veo a mis hijos solamente en la noche, ¿cuál es el problema? ¿Me dicen también cómo llevo mi vida privada? ¿Tengo que pedir permiso? Me parece absurdo.

Y exigía tanto al ABC como a ‘Todo es mentira’ que no entrasen en la parcela familiar: