Un solo diputado del PP arrincona al Gobierno de Sánchez aireando su nefasta gestión para el turismo

El portavoz de Turismo del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Agustín Almodóbar, ha dado un ‘repaso’ al Gobierno de Pedro Sánchez y lo ha hecho en su campo, en materia turística, denunciando la incapacidad y dejadez del Ejecutivo, en especial de la ministra Reyes Maroto, en este vital sector para la economía española, el principal motor económico nacional.

En medio de los peores dos años para el turismo, crisis provocada por la pandemia y con las peores cifras en décadas, y a punto de entrar en una campaña otoñal plagada de dudas e incertidumbre para el sector, el diputado popular ha cargado contra la gestión que el Gobierno de España está haciendo de un programa sobre el que el turismo de muchas zonas de España -como es el caso de Benidorm, localidad natal del activo parlamentario- basa buena parte de su apuesta invernal. «Es inconcebible que a menos de diez días del supuesto inicio de las ventas de los viajes del Imserso el Gobierno siga sin resolver su adjudicación», lamenta.

El portavoz del PP considera que este tipo de situaciones «generan gran incertidumbre y desasosiego a usuarios, empresas y destinos. El Ejecutivo lleva meses generando falsas expectativas y mintiendo a todo el mundo» y asegura que lo que realmente está ocurriendo con la puesta en marcha del IMSERSO «es un retraso por incompetencia».

Del mismo modo, Agustín Almodóbar ha trasladado la petición que se hace desde el PP para que el gobierno socialista «amplíe los ERTES hasta que se recupere la actividad de forma plena y tengamos una movilidad internacional aceptable y que, además, esa ampliación se anuncie cuanto antes a fin de generar un mínimo de certidumbre evitando actuar in extremis como viene siendo habitual».

Almodóbar ha remarcado que «si hablamos de las ayudas directas anunciadas en su día por Sánchez, los fondos no han llegado al sector y estamos a la cola de Europa en cuanto a apoyo al turismo, lo que nos hace perder competitividad frente a destinos que se han volcado en ayudar y proteger a su sector».

En este sentido, ha recordado lo que reclama su partido: «desde el Partido Popular pedimos un fondo de 12.500 millones de compensaciones directas para nuestro sector más importante».

«En relación con los fondos europeos, exigimos al Gobierno que rectifique y apueste decididamente por la segunda potencia turística mundial que es la Marca España y no con un exiguo 2,6% del Next Generation; conocimos hace unos meses que no han solicitado a Bruselas hasta ahora planes específicos para nuestra industria turística como sí hicieron competidores directos nuestros”, concluye.