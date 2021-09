Tertsch restriega a la cara de Podemos la detención del ‘pollo’ Carvajal: “Uno de los tuyos, Monedero, torturador y narcotraficante”

La detención de Hugo Armando ‘el pollo’ Carvajal Barrios encendió las alarmas tanto en el régimen de Nicolás Maduro como en Podemos.

Prófugo de la Justicia desde 2019 y buscado para su extradición a Estados Unidos, el exjefe de inteligencia de la dictadura venezolana fue localizado por la DEA en un piso de Madrid tras realizarse una «operación de cirugía estética» y camuflarse con «pelucas».

Los agentes tuvieron que derribar la puerta al no ceder al estar blindada y el piso fortificado. Cuando accedieron a la vivienda, encontraron al fugitivo en la última de las habitaciones de la casa. Allí se había encerrado, armado con un cuchillo, en un intento desesperado de evitar su arresto.

La detención supone un duro golpe para el régimen de Nicolás Maduro, ya que ‘el pollo’ podría cantar y ofrecer importante y delicada información que comprometería (aún más) a los líderes de la ‘Revolución Bolivariana’. Sin embargo, no son los únicos, ya que sus confesiones también podrán aportar más datos sobre la relación de Podemos (y su exlíder Pablo Iglesias) con la dictadura chavista.

Es importante recordar que, a finales de mayo de 2021, en el transcurso de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el espionaje desde el Ministerio del Interior a Luis Bárcenas, el comisario José Manuel Villarejo ofreció un dato que dejó temblando a los podemitas.

Pablo Echenique, portavoz de los morados, quiso buscar en todo momento las vueltas al policía y este acabó harto de la chulería del político comunista al que espetó lo siguiente:

“Tuve el placer de reunirme con el señor Hugo Carvajal, responsable del servicio secreto venezolano, en el tiempo que estuve enjaulado y le puedo decir que hemos ratificado toda una serie de informaciones de interés policial respecto a su grupo. He intentado declarar en sede judicial sobre ello, pero no se me ha permitido”.