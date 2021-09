Los jueces dan un palo a Sánchez con una invitación al Rey Felipe que arruina los planes de Moncloa

El Poder Judicial ya ha cursado la invitación al Rey Felipe VI para que presida el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará en Barcelona, un evento al que tradicionalmente asiste el monarca a excepción de 2020, cuando el Gobierno vetó la presencia del Jefe del Estado para no incomodar a sus socios de Gobierno separatistas.

Fuentes del Poder Judicial, tal y como explican en ImpactoEspaña, confirman que este 2021, como es tradición, se ha cursado esa invitación a la Casa del Rey, si bien apuntan que hasta el momento no se ha decidido cuándo tendrá lugar esa entrega de despachos. Se valora su celebración antes de que finalice el año.

En caso de que el Rey Felipe VI acepte, la normalidad regresaría a este evento después de que en 2020 no presidiera por primera vez el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces. Entonces, la Casa Real comunicó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su decisión de no asistir, pese a ser invitado con normalidad como todos los años.

Esto arruina los planes de Moncloa, que ya temen un nuevo conflicto con sus socios de Gobierno que consideran una “provocación” que Felipe VI viaje a Cataluña y repiten como mantra que el Rey “no es bienvenido” allí. Además, tal y como ha podido saber Periodista Digital, el entorno de Sánchez cree “agotada” la fórmula de la seguridad para prohibir al Jefe del Estado presidir ese acto y ya trabaja en otra ‘excusa’ para evitar que el Rey presida la entrega de despachos. Todo ello se produce en un marco de enfrentamiento abierto entre el CGPJ y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según fuentes, en esa ocasión, el órgano de gobierno de los jueces había cursado la invitación, que fue aceptada como es tradicional ya por Casa Real, ya que contestó confirmando su asistencia. Sin embargo, el CGPJ recibió una nueva comunicación en la que se informaba de que el Rey finalmente no acudiría a la entrega de despachos, el Gobierno de Pedro Sánchez vetó la presencia del monarca y alegaba algo sorprendente: “razones de seguridad”.

Era la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acudía a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial.

A la espera de lo que pueda ocurrir en este 2021, el año 2020 era el segundo año consecutivo en el que este acto sufría cambios en su normal celebración, ya que en 2019 con motivo del 40 aniversario de la Constitución la entrega de despachos se trasladó a Madrid, donde sí estuvo presente el Rey Felipe VI.