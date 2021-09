La UnionGC, una asociación comprometida con la historia y con el futuro.

Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Martin Luther King Jr.

No hace mucho felicitamos al ministro Marlaska por su valentía y decisión debido a que a solicitud de Marcelino Bermúdez, Presidente de la UnionGC, ordenó publicar el reconocimiento ya aprobado por el Consejo de la Guardia Civil en fechas anteriores. Boletín UnionGC

Hoy con motivo de la difusión de la revista de la UnionGC, en la que se hace un reportaje dedicado a los Guardias Civiles Democráticos “UMD-VERDES”, debemos recordar dos cosas que hacen grandes a las organizaciones como la UnionGC; la primera es que se hayan acordado de sus compañeros expulsados y que tuvieran memoria histórica, pidiendo insistentemente y a gritos la readmisión inmediata de los compañeros separados. El segundo motivo, es porque la UnionGC, a pesar de todos los vientos y toda la contracorriente, no dejó ni un momento de reclamar día tras día en el Consejo de la Guardia Civil y en todos los foros mociones para que la readmisión y el reconocimiento fuera inmediato y pleno, asunto en el que sin duda están y a pleno rendimiento. Un poco de historia en Video TV

La UnionGC, está dando una lección ejemplar a todo el colectivo, y mostrando a la sociedad que sus actitudes muestran sus altitudes, ahora editan una revista que presenta de inicio a los “Guardias Civiles Democráticos”, y lo hace porque el silencio y la pasividad de la administración y del ministerio es una muestra clara, grave e indecente de cobardía. Lo aprobado por el Consejo y lo publicado en el BOGC, debe ser materializado de inmediato, deben ser reparados nuestros compañeros sin más demora. Web UnionGC

Sin justicia no hay paz, como dicen los UMD-VERDES: “Los derrotaron pero nunca se rindieron” y los derechos humanos no se mendigan se exigen. Dentro de nada veremos cómo los asesinos de ETA, son excarcelados, hemos visto como los asesinos y delincuentes comunes han sido puestos en libertad por motivos de la sentencia del TEDH sobre la doctrina Parot, a los gobiernos de turno no les tembló la mano, en menos de veinticuatro horas para ponerlos en libertad, eliminando sus condenas. No ven los Guardias Civiles justicia a favor de los expulsados ni un trato decente a favor del colectivo, y no hablamos de trato preferente sino, igualitario. Páginas Operación Columna, pruebas irrefutables

Para terminar Ya, Señor ministro, señor juez, para cuando la readmisión con todos sus derechos de los Guardias Civiles Democráticos, separados del servicio por pedir permiso para poder solicitar un derecho constitucional. Las cosas grandes comienzan por cosas muy pequeñitas, y cuando más tiempo pase más duro será el castigo. Los enterraron mal, y los muertos que vos matasteis siguen bien vivos. La UnionGC, es un ejemplo de que ninguna injusticia queda en el olvido. Aplíquese de una vez por todas las sentencias del TC de España RA 871-90 y la del Tribunal Europeo de derechos humanos 69966-01 que sin tapujos, con rigurosidad, y con claridad dijo: “Que los arrestos y aplicación del régimen disciplinario aplicado a los Guardias Civiles era ilegal y que el estado cometió delitos de detención ilegal, al igual que precisó que la Guardia Civil no era militar y como reiterada jurisprudencia de ese alto tribunal europeo la condición de militar no elimina derechos ciudadanos ni profesionales. Sentencias firmes del TC y del TEDH sin ejecutar