El pufo de Plus Ultra es alargado: Pedro Sánchez miró para otro lado con una deuda de 450.000 euros de la compañía con la Seguridad Social

Publica El Cierre Digital este 20 de septiembre de 2021 que tiene por ahí escondido otro pufo el Gobierno de Pedro Sánchez y tiene que ver con el rescate a la compañía aérea Plus Ultra, que tanta polémica ha cosechado.

El Gobierno de Sánchez otorgó 53 millones de euros para ‘rescatar’ a esta empresa, aunque después se ha sabido que la aerolínea tenía una deuda de 457.000 euros desde 2017 a la Seguridad Social. Y es que la ley española exige estar al corriente para optar a un rescate, así que el pufo quedó servido.

¿Cómo pudo suceder? El Gobierno, forzando la ley, concedió un aplazamiento a Plus Ultra tras pedir la ayuda y no solo eso, sino que el Ejecutivo también bendijo las abundantes irregularidades laborales de Plus Ultra: