Risto tiene que dar la nota hasta con el volcán de La Palma: «¡A los medios nos dais igual!»

Podrá tener más o menos razón Risto Mejide en esa especie de mensaje de ‘amigo’ que le mandó a los habitantes de La Palma al arranque del programa Todo es mentira de este lunes 20 de septiembre de 2021.

Con un volcán recién erupcionado y con varias colas de lava cayendo por las laderas, probablemente los palmeros a lo último que estarían era al programucho del publicista en la tarde de Cuatro, pero aún así él quiso mandarles su mensaje pretencioso, algo demagogo, y sobre todo inútil, en este momento en el que sus casas y sus vidas quedan sepultadas por la lava.

Siempre, ante todo, muy inoportuno y con deseo de dar la nota, Risto Mejide:

Este es un mensaje para todos los habitantes de La Palma, esos 83.458 habitantes cansados en 2020, esas 5.000 personas ya desalojadas, esas 120 casas ya arrasadas por las coladas de lava… Alguien tiene que decirlo, pero a los medios nos dais igual. ¡Nos dais igual!

Mucha gente de la que tanto se preocupa ahora por vosotros, hasta ayer no sabía poneros en el mapa. Y digo esto porque todo este interés repentino por vosotros de todos los programas abriendo se debe a un tema anecdótico, visual, interesante, pero yo aprovecharía mientras el magma no se enfría para reclamar lo vuestro. Porque cuando eso se enfríe las cámaras se irán y vosotros os quedaréis con el problema. ¡Ojalá me equivoque!