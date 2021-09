Errejón, un machista cavernícola: «Si se liga después de un mitin es que ese partido va bien»

Este es el ‘indicador’ de Iñigo Errejón para saber si una campaña funciona: «Si se liga tras los mítines, vamos bien».

Una frase que en su boca queda muy ‘cool’ pero que si la hubiera pronunciado un político destacado de la derecha, tendríamos nuevo escándalo. Como recoge en su editorial de este 23 de septiembre de 2021 OKDiario: «Si lo que relata en su libro Íñigo Errejón lo hubiera escrito o dicho un diputado del PP o de Vox, a estas horas las terminales mediáticas del socialcomunismo le estarían triturando».

Su obra se titula ‘Con todo’ y está editada por ‘Planeta’:

Hicimos el acto de final de campaña de las elecciones andaluzas de 2015 en el velódromo de Dos Hermanas con 14.000 personas. Un acto precioso. Luego nos fuimos a tomar cañas y gambas y fue una sensación muy bonita. Ahí hay un dato especial, que es que la gente liga, se ríe, hace amigos. Si se liga es que hay pasiones alegres. No son sólo reuniones de partido, se hace comunidad. Si eso pasa es que vamos bien

«La profundidad de pensamiento de Errejón se refleja en este párrafo que es toda una revelación demoscópica: el éxito de las formaciones políticas depende de la capacidad de sus dirigentes para ligar», le despelleja el diario de Eduardo Inda.

Errejón admite que tenía “arcadas” los días que se reunía con Iglesias y le culpa del polémico hashtag #ÍñigoAsíNo

El líder de Más Madrid admite que se levantaba «con arcadas» los días que tenía reunión, según lo publicado el ‘Con todo’ (Editorial Planeta), un retrato íntimo de los bastidores del partido de extrema izquierda de los círculos donde comenta sus problemas de estómago en determinados momentos.

“Llegó un día en el que el camino es una espiral descendente de mierda. Las ejecutivas eran los lunes. Del tiempo que pasé en América Latina se me jorobó el estómago. Pues me levantaba cada lunes con arcadas. Tenía un auténtico rechazo físico a ir a la sede”, escribe Íñigo Errejón.

“En Nochebuena me encuentro un hashtag en Twitter, #ÍñigoAsíNo. Miles de tuits. Participa toda la dirección afín a Pablo. Él no, pero, como mínimo, consiente. Hablo con él y no me lo niega. Las cosas duelen más cuando les duelen a los tuyos, que están menos acostumbrados y lo viven con más debilidad”, relata.

Errejón se pregunta: “¿Qué vocación tenía aquello?, ¿con ese timming?”. Y se responde: “En mi opinión, ir desgastando emocionalmente, sin ningún pudor o problema”. Según explica, el equipo de Iglesias llamó, uno a uno, a todos los cargos de Podemos para decirles que tenían que mover el hashtag. “Además de atacarme, asustan a otros compañeros, que tienen que plegarse. Sabes quiénes son los míos y quiénes no”, denuncia.