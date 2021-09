Echenique, contra la monarquía: «Casi me llevo por delante con la silla a la infanta y la princesa y las atropello»

«Yo llamé a Zarzuela y avisé a protocolo de la Casa Real de que yo no puedo darle la mano al rey. Quería evitar que en el acto él me la extendiera y quedara feo. Así que el rey estaba avisado y por eso no hizo el gesto.», explica Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, sobre la polémica que en su día protagonizó con la Casa Real.

En una entrevista con infoLibre, el podemita añade que: «La reina me hizo un gesto de cariño, me agarró un poquito del brazo este, con el que manejo la silla. Y entonces se activó la palanca hacia adelante, la silla se aceleró… Estaban la princesa y la infanta al lado. Casi me las llevo por delante y las atropello.».

Para quién le parezca gracioso, el propio Echenique reconoce en esa entrevista que la silla alcanza «los 13 kilómetros por hora».

Adelanto a la gente haciendo footing. Antes no pillaba taxis, me cruzaba la ciudad en la silla e incluso me cronometraba los viajes, para ir superándome. Los días que batía mi propio récord eran un subidón. Apoteósico.

El pasado mes de febrero de 2021 se inauguraba oficialmente la actual legislatura.

Las redes no pasaron por alto un momento del besamanos en el que Pablo Echenique ha saludado primero a don Felipe y doña Letizia y después ha continuado sin saludar a Leonor y Sofía.

Las críticas sobre un supuesto desplante no se han hecho esperar, asegurando que el de Unidas Podemos no había sido cortés con la Princesa y la infanta. Sin embargo, desde Unidas Podemos se argumentó que la movilidad de Echenique es reducida y que eso explicaba su comportamiento.

