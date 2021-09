Losantos carga contra VOX y Abascal por no condenar el escrache contra Libertad Digital: «¡Sois escoria, sois ratas!»

La mecha había prendido hace ya algunos días y solo era cuestión de tiempo que la bomba estallara. Y lo ha hecho este 28 de septiembre de 2021.

La situación es delicada y merece la pena intentar explicarla bien. Las diferencias entre Jiménez Losantos y Santiago Abascal se hicieron patentes durante la entrevista que el primero le hizo al líder de VOX hace algunos días. El político vasco se negó durante esa entrevista a desvelar si él se había vacunado contra la Covid-19, lo que motivó el reproche del locutor turolense, asegurando que hacerlo y decirlo en público era un gesto «de responsabilidad política». Desde entonces, algunos partidarios de VOX mostraron su malestar con esRadio e iniciaron una campaña de boicot a la que hasta entonces había sido posiblemente su emisora de referencia.

«Al refugiarse Abascal en la libertad individual para no contestar, lo que mostró fue una astucia gallinácea, una cuquería fea y contraproducente»

Así lo denunciaba el propio Jiménez Losantos el pasado domingo 26 de septiembre de 2021 en su tribuna de El Mundo: «Abascal debe combatir en VOX a la horda antivacunas que acosa a esRadio»

Una pregunta de trámite al final de una entrevista en ‘Es la Mañana de Federico‘ ha desatado una campaña absolutamente salvaje incompatible no ya con la libertad y la democracia, sino con la urbanidad más elemental, por parte de un sector que pretende representar o apoderarse de VOX, y ante la que Abascal no ha sabido, querido o podido hacer frente. Peor: como Casado, no está sabiendo ver el daño personal y político que su empecinamiento en el error hace a su persona y, en la medida en que su liderazgo es su activo principal, a VOX. Si el voto a VOX está cerca del 15%, eso supondría unos cincuenta mil votantes de esos cuatro millones. ¿Y por esa minucia se ha jugado Abascal su crédito y el de su partido? Confieso que cuando le pregunté si él se había vacunado ya, pensaba en el ya, no en el hecho en sí, que daba por supuesto, fuese cierto o conveniente decirlo. Y como votante de Abascal en las Generales, me indignó la respuesta. Si no se ha vacunado, me parece mal. Que no sea capaz de decirlo, intolerable. La razón la planteé sencillamente: con la salud pública de por medio, un líder político tan importante tiene la obligación de hablar con claridad. Si considera la vacuna un peligro, decir por qué; si la estima conveniente, fotografiarse para animar a hacerlo. Como Steegmann y Macarena Olona, por ejemplo. Al refugiarse en la libertad individual para no contestar, lo que mostró fue una astucia gallinácea, una cuquería fea y contraproducente.

Escrache a LD y contundente denuncia de Losantos

Como decíamos, Losantos y su empresa han soportado cierto acoso, que él ha calificado de «campaña absolutamente salvaje«, por parte de, supuestamente, negacionistas de la pandemia, antivacunas y/o votantes de VOX molestos con las críticas del locutor a su líder.

Después de las pintadas, tenemos ahora a bebelejías manifestándose a la puerta de esRadio, pero ay Fray Josepho, pobrecito, si él sólo se sumó a esa guerra en el bando contrario, por qué había que despedirlo. Ni podemitas, ni sociatas ni sindicalistas habían hecho esto nunca. — @multivac@redliberal.com (@esmultivac) September 27, 2021

Este 28 de septiembre, Losantos se despachaba a gusto tras sufrir un pequeño escrache un día antes a las puertas de la emisora que no ha sido condenado por VOX, como él esperaba:

Ayer teníamos a los ‘pirracas’ de VOX por aquí otra vez. Sí, otra vez, y Abascal se niega a condenar a los cinco pirracas’ que vinieron aquí ayer con una bandera española y con pitos, así que que no se queje VOX cuando vayan a boicotearle a actos. Porque si un medio como este que les ha ayudado más que nadie, en cuanto les llevas la contraria, salen 5 con pitos a acusarnos de «asesinos» de nuestra Elia (Rodríguez). Y a esta gentuza Abascal no se atreve a decirles… Miente un poco, que has mentido otras veces, ¡que vienes del PP! Naturalmente que estoy a favor de las vacunas, y el Zendal me parece muy bien. Que Rocío Monasterio lo ha defendido. Es un éxito de VOX también. Y encima está arrastrando a su partido a una oposición marginal, ridícula, cochambrosa. Lo que nos están haciendo ahora los pirracas de VOX es lo que le han hecho ya a Macarena Olona, que vale más que todo el partido juntos. Esos cinco tíos espérate que no los hagan fijos en laSexta. Y los van a arrastrar a una posición en la que no estaba. Todo para disimular lo que es la cobardía personal de Abascal. A mí me engañan una vez, y es fácil. Pero una vez.

Y añadía: «¡Están en un lío morrocutudo, el de un cargo político que no debe decir si está vacunado! Ahora son Mu-dox, para no decir si están vacunados. 140.000 muertos, la ruina económica y ahora sale con esto. Con los socialistas incapaces de comprar (las vacunas) Y encima manda a Buxadé. Sal tú a decirlo, ¿no te da vergüenza?», dijo en referencia a Abascal: «Con nosotros ya has quedado mal: ¿no te da vergüenza? Pues no, no le da vergüenza».

El remate, al final: «¿Libertad de qué? ¿Entonces Macarena (Olona) hizo mal (porque ella publicó que se vacunaba) Cuando uno está en un cargo público tiene que dar ejemplo. […] Sois basura, hombre, ¡sois escoria, sois ratas, sois el virus de la bacteria de las ratas!».

