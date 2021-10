El General no tiene quién le escriba

El Cabo Rosa. Manuel Rosa Recuerda pide el voto para la UnionGC.

Definir la figura del Guardia Civil Manuel Rosa Recuerda, es complicado. Fue el primer guardia civil que se personó en un cuartel pidiendo permiso para poder ejercer un derecho constitucional, el de asociación. Dicho acto simple y de ejercicio constitucional lo llevó directamente a una persecución inimaginable, y no sólo a él, sino a toda su familia. Detención tras detención y sin resolución judicial que amparara tales hechos, junto a intentos de ingresos en psiquiátricos, por la epidemia constitucional que se venía observando en la Guardia Civil. Debemos recordar que la «epidemia constitucional», llevó a muchos funcionarios de la Guardia Civil a ingresos forzosos y sin autorización de facultativo oficial a internamientos debido al ejercicio de sus derechos fundamentales como era el de asociación. Lo que conocemos como el «GULAP», de la Guardia Civil. Páginas OC A su alrededor generó un movimiento creciente, grande y amplio, todos los guardias civiles, apoyaban con miedo y con pánico al Cabo Rosa, un valiente que dio un paso al frente para exigir los derechos constitucionales para todo el colectivo. Comenzó la guerra, mediante la implementación de actos ilegales como fueron, son y se plasmaron hasta de puño y letra en la denominada Operación Columna, que siguen esperando una respuesta y una «Comisión de la Verdad», puesto que el estado de forma ilegal y sin base o motivación alguna cometió actos que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia 69966-01 consideró como detenciones y actividades delictuales. Las sentencias dicen que son para cumplirse, Sentencias firmes del TC y del TEDH sin ejecutar excepto para los demócratas de la Guardia Civil, puesto que en España y en relación a los derechos de los guardias civiles se guardan en un cajón y se desobedecen lo mismo que se ha hecho con las resoluciones de nuestro parlamento o congreso de los diputados.

Nuestro compañero «Cabo Rosa», en su artículo nos dice: La UGT por medio de Pepe Álvarez, Pepe Alvarez apoya UniionGC su secretario general, ha apoyado a la UnionGC y la readmisión de los Guardias Civiles Democráticos –UMDVERDES–, lo que venía siendo un objetivo y trabajo constante, de la UnionGC en cada consejo de la Guardia Civil y lo plasma en sus doce reivindicaciones, y pide el voto en estas elecciones para el equipo encabezado por su Presidente Marcelino Bermúdez y por su Secretario general José Varona, es decir para la UnionGC. UnionGC Candidatura Paritaria

La memoria es el único paraiso del que no podemos ser expulsados. Jean Paul. Por el «Cabo Rosa».

¿Qué misión y dispendios cumplen los actuales Generales en la Guardia Civil, superando a los Operativos en la OTAN , en mi opinión, nada?

Me vienen a la memoria, tiempos recientes, cuando me persono en el despacho del General, sito en Eritaña (Sevilla) y tras pasar los trámites de control y demás parafernalia, sabiendo a ciencia cierta que el “pájaro” estaba dentro, pues la puerta de entrada y salida es una y si estás fuera, ni entras.

El motivo de la visita, y como promotor de la Unión Democrática de Guardias Civiles, era para indagarle acerca de la “calidad y respeto asociativo en su Zona”. Paso a la antesala de su despacho, aledaños a la Guardia pretoriana que le forma la misma, si va a miccionar, como si revisa un desconchado en la fachada, próximo a la Patrona.

Veo revuelo y carreras, para ocultar su presencia allí. Por fin obligan a un Guardia, al mas enchufado por la edad y servilismo genuflexo, a dar la cara e indagar por escrito, nombre, apellidos, motivo de la visita, etc, etc, con unos temblores de manos y pies, que daba pavor verlo y el compromiso en que lo habían puesto de tener que cumplir lo que el General personalmente le había insistido !!NO ESTOY!!.

Al menos quedó escrita la visita y desde entonces el General no tiene quién le escriba, ni a quién interese. Que siga con su parafernalia, su séquito de lametraseros, su pretoriana pegando carreras, para darle novedades a cada paso y sus pingües beneficios, al haber transformado un ala del acuartelamiento, en “hospedaje turistico” para visitantes.

Igual sentido tomó en diferentes fechas y cometidos,cuando se pidieron Hojas de Reclamaciones, para denunciar tratos y comportamientos indignos en Cuarteles, por ciudadanos y dichos talonarios, ni existían en las dependencias oficiales. El General,tampoco “se quería poner”. Él con cobrar sus 3.500€ mensuales, tiene bastante y como dijo la Juez Ayala” para una mierda de 3.500€, que tenga que aguantar esto”.

Que lo llame un Cabo Rosa y atenderlo,es tanto trabajo que no le compensa, lo que cobra. Lo alejados que están de la SOCIEDAD, DE LOS CIUDADANOS Y DEL SENTIR GENERAL, lo ha corroborado el Secretario General de UGT, recientemente en Santander, cuando Pepe Alvarez, ante la UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES, ha dejado expuesto “que directamente supo la problemática del Guardia Civil en El Prat, hace años y que prosigue, aunque el Consejo sea muy positivo, para lograr objetivos de servicio a la sociedad, por parte de la Guardia Civil”.

El compromiso es fuerte y de categoría, pues “por escrito se ha dirigido al Presidencia del Gobierno” y eso son palabras mayores, máxime cuando avala la lucha llevada a cabo por el equipo de la UniónGC que encabeza como Presidente MARCELINO GARCIA BERMUDEZ, y como Secretario General JOSE VARONA , Relación candidatos UniónGC en lo referente a Riesgos Laborales, igualdad salarial con otros Policías, sin discriminaciones que abochornan, compatibilización laboral y familiar , acuartelamientos insalubres e indecentes como hogar digno y tantísimas carencias,que hoy como ayer, se sienten y padecen en lo profesional, por parte de la Guardia Civil,al servicio de “asegurar los derechos y libertades de los Ciudadanos”,que la propia Constitución les exige y que los Generales, no posibilitan por desconocer aún hoy o ser recalcitrantes en su obsesión por considerarse “Fuerzas Armadas del art.8 CE”, sin serlo.Ello es hasta delictivo,pues se pasan por la entrepierna la Constitución como Ley de Leyes, de obligado cumplimiento. 12 Razones VOTAR UNIONGC

Romanones falleció y su pensar con él, “haga usted las Leyes, que yo hago los reglamentos y con eso me basta”. Es hora de una Guardia Civil al servicio del ciudadano, constitucionalmente obligada, como Cuerpo Policial. Llegan tiempos de Elecciones al Consejo de la Guardia Civil y de estar Activo, vista la trayectoria antiprogresista de AUGC, que ni nombra la derogación de la Ley del Código Penal Militar aplicada, anti-constitucionalmente a la Guardia Civil; sólo Web UnionGC merecería mi voto y el de tantos que anhelan que el Cuerpo como Institución democrática, se adapte a la sociedad,a la que juró servir, aunque el General no tenga quién le escriba….