UnionGC, doce razones para construir una Guardia Civil del siglo XXI

Doce razones de la UnionGC, para votar a este equipo de alto rendimiento y alta eficacia y eficiencia.

12 Razones VOTAR UNIONGC

La UnionGC, habla de doce razones para votar a esta organización entre ellas la que busca la verdad y el origen de las cosas, la readmisión de los compañeros expulsados hace más de veinticinco años. Sin ésta no se podrá comprender lo que sucede en nuestra institución, es hora de terminar con la grave injusticia y modelar los cambios. Candidatos y Programa UnionGC

El Cabo Rosa, ayer no dudó en salir a la palestra pidiendo el voto para la asociación Web UnionGC y lo hizo porque cree que se debe votar con valentía y con rigor democrático y sin lugar a dudas con la decencia y solidaridad de tener memoria histórica. Nada de lo poco que tiene el colectivo de Guardias Civiles se lo han regalado, todo fue a base se persecuciones y expulsiones, que después es más de veinticinco años siguen igual. La UnionGC, ha mostrado sus agallas y ha salido en bandada con su nuevo equipo para recuperar solidariamente a los compañeros que se quedaron fuera y no por cometer delito alguno, sino, por solicitar el derecho de asociación, en toda época y máxime en democracia un derecho permitido y legal.

Grupos de compañeros en las redes piden que se vote a los que llevan en su programa la readmisión de los Guardias Civiles Democráticos, y piden alto y claro que se les dé la espalda a los que con su silencio son un obstáculo para el progreso. No piden más que justicia y verdad, la indecencia nunca puede ser premiada, hay que terminar con ella y por lo tanto con la corrupción que engendra el silencio y el olvido. Video Tv1 Historia Democrática GC

Los Guardias Civiles son el colectivo peor tratado y peor pagado. Los Guardias Civiles carecen de los derechos básicos y como prueba de ello fue la manifestación conocida como de la seguridad social donde policías y Guardias Civiles tuvieron que salir a la calle en manifestación prohibida para tener un mínimo derecho a la asistencia sanitaria.

Se abre el periodo electoral y todas las asociaciones que se presentan a lograr representación se esfuerzan por rendir cuentas, pero lo real es que el consejo de la guardia civil no reúne las condiciones para poder ser una auténtica representación del colectivo. Es necesario una reforma integral del citado órgano y muy especialmente de los instrumentos de representación.

Las asociaciones profesionales, –algunas– no representan al conjunto social de los Guardias Civiles, se han quedado lastradas por el calor de los sillones, y por la falta de creatividad y de adaptación que precisa el nuevo siglo, el de la inteligencia artificial y el de la mente. Lo que decimos está en la historia, la separación del servicio de los compañeros UMDVERDES, significó un parón que como dicen algunos hizo famosa la frase de algún general que señaló: «Pasará la pelota pero no los jugadores». Todo un símil para nuestros ilustrados personajes, lo que significa que pasará un derecho constitucional básico, la asociación, pero no pasarán los que fueron expulsados ni se cumplirán las sentencias del TC, del TEDH ni las resoluciones parlamentarias que ordenan la reintegración de los UMDVERDES en sus puestos y destinos.

Debemos destacar, el gran trabajo de una de las asociaciones en crecimiento, de la UnionGC y sobre todo en responsabilidad, y en este análisis, al nuevo equipo que forma la UnionGC, una organización que comienza por primero lo primero, y es analizar la historia para corregirla y poder aprender de ella.

Tricornios en Democracia, como los UMDVERDES, no se rinde, con la pluma y con el respeto y en posición de firmes sabe que el momento del éxito y del cambio ya se ha producido ahora sólo queda que la UnionGC, brille con su éxito para lograr unidad de acción y de esfuerzos para conseguir derechos humanos y laborales dignos para todo el conjunto de guardias civiles que trabajan por toda la sociedad. Una instantánea de lo que decimos queda en la relación cuyo enlace dejamos a continuación del programa y de los candidatos y candidatas que forman los futuros consejeros y consejeras de la UnionGC. Programa, candidatos y candidatas UnionGC