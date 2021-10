Fernando Savater enfurece a un sensible Monedero por no tragarse la disculpa de Otegi

Fernando Savater no se ha tragado las disculpas de Arnaldo Otegi.

El reconocido filósofo dejó claro que detrás de las palabras del coordinador de Bildu hay un detallado plan que se viene elaborando desde hace años por ETA, primero a través del terrorismo y ahora de la política.

A través de su cuenta de Twitter, Savater explicó que: “El terrorismo se ejerció para algo y ahora estamos en ese algo”. Una afirmación que, al desmontar el paripé de la extrema izquierda vasca, enfureció a un sensible Juan Carlos Monedero.

Al cofundador de Podemos, que ya se siente presionado por las confesiones de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal sobre la financiación bolivariana del partido de extrema izquierda, no le sentaron bien las palabras del intelectual, a quien no dudó en insultar.

“Puedes defender la verdad y reconocer que ETA fue derrotada o puedes mentir y gritar al lado de Felipe González: ¡Sí! ¡Soy el filósofo de la ética en España! ¡Gané el Planeta, el premio más corrupto! !Apoyo a VOX y al PP! Y me he convertido en una caricatura que vive mintiendo!”.

Sin embargo, no ha sido el único representante de la extrema izquierda que pierde los nervios al ver cómo se da una lectura política a las palabras de Otegi, demostrando que más que remordimiento lo que existe es un interés por seguir avanzando en sus pactos con el PSOE de Pedro Sánchez.

La histeria de Elisa Beni

Elisa Beni también enfureció al ver cómo desmontaban el paripé de Arnaldo Otegi.

Mientras la tertuliana de izquierda buscaba exaltar el gesto del coordinador de Bildu al decir que le parecía un “gesto histórico” o “digno de valorar”, María Claver le quitó el heroísmo que se le buscaba imponer a Otegi en ‘Más vale tarde’ de laSexta.

“A mí me suena a más de lo mismo”, comenzó argumentado. A lo que precisó que en el discurso de Otegi “se lamenta la lucha armada –que de lucha no tuvo nada porque unos pusieron las pistolas y otros las nucas- pero no se condena. Eso es algo que ya habían dicho en el pasado”.

Sin embargo, el detonante que encendió el enfado de Elisa Beni fue cuando Claver dio a conocer los motivos detrás de la polémica disculpa de los herederos de ETA: “Solo tienen el interés en consolidar el sorpasso al PNV en las elecciones autonómicas y blanquear a los pactos realizados y por realizar con el PSOE”.

Una afirmación que molestó a Beni, quien no solo puso en duda las palabras de Claver, sino que soltó un “a ver si te piensas que vas a saber más de terrorismo que yo”. Lo que llevo a la necesidad de parar la discusión por parte de Iñaki López y Cristina Pardo.