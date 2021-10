Romper los moldes, romper el paradigma

Elecciones en la Guardia Civil, una oportunidad histórica

Romper o cambiar, mejorar o innovar, la semántica muchas veces como el lenguaje lleva a destinos inesperados, los cuales sin duda nos lleva a un puerto inseguro fuera de nuestra zona de confort, pero, al final nos muestra una estación llena de mejoras para todos, casi siempre suele suceder así. «Como dicen en mi tierra gallega, no hay mal que por bien no venga». Video Tv1 Historia Democrática GC

Elecciones en la Guardia Civil, no son las primeras, pero van a significar cambios importantes, al igual que sucederá en el país; hemos entrado en un nuevo paradigma que nos muestra este importante siglo conocido como, «el de la mente y el de la Inteligencia Artificial». Todo ha cambiado tanto, que lo nuevo destroza sin miedos a lo que se resiste. La Guardia Civil no es menos, se ve abocada de una vez, al cambio y a los cambios, y el que no lo entienda y no lo escuche que salga a la puerta de su casa y escuche no sólo oiga el viento.

Dicen: No siembres vientos porque recoges tempestades, ahora toca recoger lo que muchos han sembrado, sentados en sus buenos asientos pensando que todo seguiría igual, las elecciones en la Institución son un símbolo de soberanía y de democracia. Ahora toca a los nuevos consejeros o representantes elegidos democráticamente tocar la flauta y tocarla, no sólamente bien, sino,muy bien. Programa, candidatos y candidatas UnionGC

Las asociaciones profesionales tiene que están ahí para dar soluciones, dialogar y colaborar, que una cosa es predicar y otra dar trigo, tienen que sudar la camiseta, sobre todo en el marco de los recursos humanos, y para ello llegó el momento de afinar el piano y de hacer un llamamiento al tan manido programa, programa, programa, que nosotros traducimos en «Unidad, Unidad, Unidad y unidad de acción» para igualarnos al resto de las policías españolas y europeas.

Nosotros desde Tricornios en Democracia, siempre hemos mantenido un lema real y constante, «En la Guardia Civil nadie lucha solo», es uno de los grandes valores de los muchos que acompañan a esta gran Institución. Las elecciones dan lecciones de competitividad dentro del valor compañerismo y una vez terminada la competición como buenos deportistas, toca unirse para defender nuestro intereses. Los años en que vivimos peligrosamente

Hace unos días nuestro Presidente Marcelino García, de la UnionGC, decía: «La unidad hace la fuerza», es una frase excelente para el nuevo curso. La unidad es el valor más común de la inteligencia que usa el sentido común que es el sentido menos utilizado, la unidad destroza todas las barreras, y se une al principio de que uno más uno son más que dos.

De nacidos es ser bien agradecidos y como todos somos diversos y muy diferentes, cada uno a pesar de ser compañeros, amigos e incluso familiares, votamos de forma diferente, eso no nos hace peores ni mejores, en nuestro caso, votaremos a los que estimamos han hecho mejor las cosas y como decía ese gran líder del sindicalismo policial José Manuel Sánchez Fornet, –no solo policía sino por méritos otro guardia civil más– a los que han trabajado seria y firme en favor de la memoria histórica y por lo tanto los que han gestionado y trabajado a reo en pro de la readmisión de los expulsados de la Guardia Civil. Eso tiene varios nombres pero especialmente se llama UnionGC, y lo haremos sabiendo que en todos los sitios hay excelente compañeros que deben aprender una lección, como decía el presidente de la UnionGC: «La Unión hace la fuerza y hacia esa realidad es hacia donde debemos ir».

Para finalizar Ya, las elecciones no son una lucha fraticida, son una oportunidad democrática de cambiar las cosas, hacerlo entre todos y evitar las equivocaciones, y sobre todo, tener conciencia de colectivo y de ciudadanía, votando a quién se estime mejor y dejar claro que la Guardia Civil es una institución respetuosa y bajo el imperio de la ley y la constitución. Nada cabe fuera de ésta.