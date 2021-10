Entrevista al presidente de la UnionGC. Marcelino García

Hoy nos acompaña la profesión y un profesional de sobra conocido, en el mundo de la seguridad y del trabajo bien hecho: «El presidente de la UniónGC». Vocal actualmente del Consejo de la Guardia Civil, que en breve será renovado al producirse en horas su renovación.

Marcelino García Bermúdez, es el actual presidente de la Web UnionGC, con destino en el destacamento de Tráfico de Verín (Ourense). Persona muy activa en defensa de los derechos de los guardias civiles, consejero por dicha asociación profesional –UnionGC- que tiene dos representantes en el consejo de la Guardia Civil. Especialmente activo en el consejo y fuera de él, en defensa de los guardias civiles separados del servicio y en general por las garantías profesionales y derechos de todo el conjunto de hombres y mujeres que forman la Guardia Civil. Sentencia Equiparación Salarial UnionGC

Nuestra primera pregunta fue motivo de grandes movilizaciones y de respuestas anómalas cuyas heridas no han sido cerradas por la Benemérita, centrada en si los guardias civiles deben tener voz y asociaciones que los representen, a lo que nos respondió alto y claro: «Es un derecho básico contar con órganos de representación colectiva, la unión hace la fuerza y de esa fuerza representativa nacen las mejoras socio-laborales del colectivo. Sin representación seguiríamos en el modelo casa-cuartel, 24 horas al día de servicio. Sobre el Consejo de la Guardia Civil, precisa, «que es operativo si el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil lo quieren. Las asociaciones trabajamos mucho la normativa previamente, proponemos cambios y mejoras; a veces se consiguen y otras no. El querer convertir el Consejo en una llorería o en aterezzo no va a contar con nuestra aquiesciencia, en UnionGC somos muy reivindicativos, no sería la primera vez que me levanto de una sesión plenaria del Consejo y lo abandono». Continúa precisando que, «como representantes del Consejo tienen garantías de representación lo que hacen a través de ese órgano de representación, donde están los vocales de las asociaciones elegidos en el proceso electoral que se celebra cada cuatro años. La representación está garantizada y regulada, aunque en los términos más restrictivos y limitados que se puede ejercer la representación de cualquier colectivo en España«. Programa, candidatos y candidatas UnionGC

Continuamos con otra pregunta en la que solicitamos nos evalúe su trabajo como representante de la UnionGC en el consejo, y nos dice: «En el Consejo nuestro trabajo cosiste en estudiar los borradores de la abundante normativa que pasa al Consejo, proponiendo alegaciones y modificaciones al efecto; abordamos las quejas y sugerencias que presentan los efectivos del Cuerpo y finalmente tratamos la prevención de riesgos laborales del colectivo, para lo que me especialicé realizando un Máster en PRL, cuyo libro acabo de publicar».

Como no podía ser de otro modo, le hemos interrogado en relación al derecho de sindicación, antes le habíamos preguntando por el derecho de asociación profesional, cuya simple solicitud llevo a muchos de sus compañeros a las cárceles, a la expulsión y a ser procesados por sedición militar, ahora creemos que se puede hablar sin represalias, el derecho de sindicación mejoraría el nivel de diálogo y de corresponsabilidad. «En UnionGC venimos reiterando la necesidad de dar el paso natural a la sindicación en la Guardia Civil, motivado por la obsesión restrictiva de la DGGC con respecto a los representantes asociativos. Siendo asociación no nos quieren dar facultades ni una autonomía mínima, por tanto nos abocan al sindicalismo para poder representar con garantías a nuestros compañeros y compañeras«.

Otro asunto que no puede quedar en esta breve conversación es en relación a los guardias civiles expulsados, Video Tv1 Historia Democrática GC todos sabemos y la opinión pública conoce,el gran trabajo que su organización y usted especialmente como vocal de la UnionGC, han hecho y que además llevan en sus doce razones –12 razones–. «Sobre esto el asunto es claro deben ser repuestos en sus derechos no han cometido hecho punible alguno; los compañeros expulsados: Cabo Rosa, Sargento Morata, Guardias Piñeiro y Linde –este último fallecido– son una herida abierta en la Guardia Civil y desde la propia cúpula no están por la labor de una plena readmisión como pasó con la UMD. No obstante conseguimos, a requerimiento de UnionGC, con ayuda de UGT, un reconocimiento que querían que quedase diluido, pero el Ministro Marlaska se comprometió conmigo en el último Pleno del Consejo a publicarlo en el Boletín Oficial del Cuerpo y así se hizo. Algo inaudito y muy simbólico que abre la puerta a la total y efectiva readmisión de estos luchadores enunciados y otros que también les acompañaron en el camino arduo del sindicalismo clandestino y que fueron expulsados de la Guardia Civil».

Casi terminando nos metemos en el campo de si la Guardia Civil y la administración están obligadas al cumplimiento de sentencias y de las resoluciones parlamentarias. Un tema importante desde nuestro punto de vista, que no entra en la cabeza o intelecto de nadie, cómo puede ser posible que las organizaciones mayoritarias en el CGC, no hayan presentado ni exigido la ejecución de las sentencias y la readmisión de su compañeros expulsados y sobre todo la clara y rotunda decisión firme TEDH que indica cuestiones vitales y transcendentes para el conjunto de todo el colectivo. El representante de la UnionGC es claro respecto a la pregunta. «Cada asociación quedó retratada en este aspecto, la única que movió ficha sin amedrentarse fue UnionGC, el resto tomaron varias vías: indiferencia, sumarse o ponerse en contra. En el panorama asociativo hay asociaciones sumisas y apesebradas que no les importa el sufrimiento de quienes hicieron posible que ellos puedan asistir hoy, sin represalias, a un Consejo de la Guardia Civil; otras sólo miran por su jardín particular dentro del gran campo que representa la generalidad de la Guardia Civil. Con vista a largo plazo, conociendo el pasado, enraizados en el presente y sabiendo hacia donde tenemos que ir en la benemérita quedan muy pocas asociaciones».

En el apartado eficacia y eficiencia de la Guardia Civil, sobre su distribución territorial y adaptación al ordenamiento europeo –UE–, estando más en las calles y próximos a cualquier intervención que en los cuarteles al estar muchos de ellos cerrados. Nos precisa «La distribución territorial no se va a tocar, hace falta valentía y arrojo en la persona que lo asuma y en este momento al volante no tenemos ese perfil. Es una pena que ningún director o directora se atreva a modernizar el despliegue, están tan hipotecados, políticamente hablando, que ni unos ni otros tienen agallas ni respaldo político para llevar a cabo la reestructuración territorial de la Guardia Civil del siglo XXI «.

No podemos obviar la candidatura paritaria. Hay personas, Guardias Civiles, que dicen que la paridad es una imbecilidad qué opina: «Las opiniones son respetables hasta que dejan de ser opiniones y pasan a ser insultos. La candidatura paritaria de UnionGC es un toque de atención a la DGGC y al resto de asociaciones que se les llena la boca al hablar de igualdad pero a la hora de la verdad, las sillas para los de siempre. Las asociaciones tenemos que dar ejemplo y ser coherentes, esto no es nada fácil, pero como se ve es posible. Somos parte activa de la modernización de la Guardia Civil que incluye, entre otros, este aspecto«. Querer es poder. Video Tv1 Historia Democrática GC