Espinosa de los Monteros trolea al progre “antirracista y antifascista” que exige que echen a los menas de su barrio

Hasta los ‘progres’ reconocen abiertamente que los Menas son un problema para la convivencia en España.

Un vecino del barrio madrileño de Batán indicó, durante la transmisión de ‘Cuatro al Día’ de junio de 2020, que: “Este es un barrio antirracista, antifascista y multicultural pero que se lleven a los menas porque aquí no se aguanta más”.

Unas declaraciones surrealistas que, pese a ser antiguas, se han vuelto virales por su actual validez actual. Unas imágenes que, además, han generado la burla e ironía de Iván Espinosa de los Monteros

El diputado de VOX no cabe en su asombro ante la hipocresía del joven. “Nunca he visto a un ‘progre’ aplicarse a sí mismo su propio discurso”, sentencia el dirigente de VOX. Y es que el denunciante intenta justificar su hartazgo de los menas asegurando que en su barrio “hay multitud de personas de otros países y nunca han tenido un problema con nadie”.

Nunca he visto a un progre aplicarse a sí mismo su propio discurso. Ejemplo:

“Este es un barrio antirracista, antifascista, multicultural,… pero llevaros el centro de Menas a otro sitio porque aquí no se aguanta más”pic.twitter.com/RryqI7ChXl https://t.co/QMN2WOkBCr — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) October 26, 2021

Así empieza el discurso del joven: “Quiero dejar claro que este es un barrio antirracista, antifascista, que no queremos discriminar a nadie, que es un barrio multicultural donde siempre hemos convivido aquí multitud de personas de otros países. Hay personas de Sudamérica, del continente asiático, de etnia gitana y nunca hemos tenido un problema con nadie y siempre estamos dispuestos a convivir”.

Un intento de dejar claro que él no es «racista» para acto seguido pedir que los menas se vayan de Batán: «Ese lugar donde están ahora los chavales (los menas), que no todos son culpables, no todos son delincuentes, y algunos necesitan atenciones que allí no se les puede dar, queremos que ese lugar vuelva a ser un albergue y que estén en un lugar donde se puedan hacer cargo de ellos porque aquí no se aguanta más».

“Porque aquí no se aguanta más”. Así de contundente se muestra al final para pedir algo que está pasando en muchos barrios de España: que los menas sean expulsados porque desde su llegada se han incrementado los delitos como robos, agresiones sexuales o peleas.

El joven protagonista del vídeo pide la expulsión de los menas de su barrio a raíz de unos hechos acontecidos hace un año.

La Policía Nacional detuvo a nueve menores extranjeros no acompañados por apedrear a varios vecinos y sustraerle la cartera a uno de ellos que intentaron ayudar a una mujer a la que antes habían robado los agresores.Unas personas que estaban en una terraza vieron cómo dos jóvenes robaban varios efectos personales a una mujer. Entonces, salieron en su auxilio y corrieron detrás de los ladrones hasta que estos se encontraron con una decena de amigos suyos. Los chicos comenzaron a apedrear a sus perseguidores, que en su mayoría huyeron. Pero uno de ellos fue alcanzado por los objetos lanzados.