Las encuestas coinciden: el PSOE se estanca en 100 escaños y Casado gobernará si VOX no cae

Empieza a sonar un rumor de que hay más encuestas que peces en el mar.

Pues bien, la tendencia en todas ellas a estas alturas de final de octubre de 2021, indican que el PP continúa en subida según la estimación de voto y podría gobernar con el apoyo de VOX.

También aparecen algunas con matices a esto y luego está el barómetro del CIS de Tezanos, que ya saben que cocina y cocina sus datos hasta requemarlos y entonces les da la forma que le parece: siempre le va bien al PSOE.

Una encuesta del Instituto DYM para 20Minutos apunta este 27 de octubre de 2021 una pronunciada subida del PP de Pablo Casado, con hasta 4,5 puntos de ventaja sobre el PSOE (subiendo 3 en un mes).

El PP obtendría el 29,2% de los votos y entre 124 y 129 escaños, hasta 40 más que ahora. En segundo lugar, el PSOE de Pedro Sánchez lograría el 24,7% de los sufragios y de 96 a 100 actas, con lo que perdería entre 20 y 24. Por detrás aparecerían Vox (14,6% y de 46 a 50 diputados, ahora tiene 52).

No obstante no es la única encuesta de esta jornada, dado que El Confidencial publica otra de IMOP-Insights, que asegura que la suma de PP y VOX no sería suficiente para gobernar, desmarcándose de lo más visto hasta la fecha.

Los populares estarían en un 28% de los votos (aunque también crecen 1,2 con respecto de su anterior encuesta), pero lo hacen en virtud de VOX, que cae hasta el 15,9% y los 58-42 escaños…

Incluso sumando los diputados de Navarra Suma, se quedarían en una difícil situación con un total de 175. Por ello, la gobernabilidad de Casado depende del aguante del partido de Abascal.

Tezanos saca pecho de su cocina en el Congreso

El socialista José Félix Tezanos ha demostrado en numerosas ocasiones que de vergüenza no tiene ni un pelo.

Así que ante las críticas, el presidente del CIS saca pecho en el Congreso (comisión de Presupuestos para aclarar las cuentas de su departamento) y asegura que si las encuestas no favorecen al PP es “porque no gana”.

Además, el ‘manazas’ negó la mayor y aseguró que en sus barómetros no ha habido cambios metodológicos ni manipulaciones de ningún tipo, a pesar de las esclarecedoras publicaciones al respecto.